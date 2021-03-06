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أكلات في شهر رمضان يجب تناولها قبل تلقي لقاح كورونا.. استشاري مناعة يوضح

السبت 06/مارس/2021 - 10:46 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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داليا أحمد
قال الدكتور عبدالهادي مصباح، استشاري المناعة وزميل الأكاديمية الأمريكية للمناعة والميكروبيولوجي، إن جميع لقاحات فيروس كورونا التي جاءت لمصر جيدة.

وأضاف "عبدالهادي"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه يجب على المواطن الذي يتناول اللقاح، أن يأخذ الجرعة الثانية منه، موضحا أنه كلما زاد عدد التطعيم للأفراد كلما ارتفعت المناعة الجماعية.

وأشار استشاري المناعة وزميل الأكاديمية الأمريكية للمناعة والميكروبيولوجي، إلى أن احتياج الأفراد الذين تناولوا اللقاح هذا العام، لتناول اللقاح مرة أخرى العام المقبل، يتوقف على سلوكيات الفيروس، معقبا: "إذا غير الفيروس من تكوينه أو حدثت طفرة معينة في الفيروس سوف يختلف التطعيم، ولكن ستختلف حدة المرض مثل الإنفلونزا".

وأوضح استشاري المناعة وزميل الأكاديمية الأمريكية للمناعة والميكروبيولوجي، أن اللقاح لا يمنع المرض، ولكنه يقلل من انتشار المرض، ويعطي حماية منه، لافتا إلى أن الترتيب الذي تسير عليه وزارة الصحة في إعطاء لقاح فيروس كورونا هو الترتيب العالمي الذي تسير عليه غالبية الدول.

وأردف استشاري المناعة وزميل الأكاديمية الأمريكية للمناعة والميكروبيولوجي، أنه ينبغي على المواطن قبل تناول اللقاح؛ التركيز على تناول الأشياء التي تساعد على مضادات الأكسدة، والتي تحتوي على فيتامين "أ"، مثل الجزر والخضراوات الورقية والجوافة والموالح والبصل والثوم، مختتما: "ياميش رمضان من الأشياء القوية في مضادات الأكسدة".
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