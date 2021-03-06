خبيرة في الشأن الأفريقي ترصد أهمية زيارة الرئيس للسودان

علقت الدكتورة أماني الطويل، الخبيرة بالشؤون الافريقية في مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ،على دلالات وإشارات زيارة الرئيس السيسي التاريخية للسودان اليوم قائلة : " هذه الزيارة لها مستويان من الرسائل الاول في إطار العلاقات المصرية السودانية والثاني تتعلق برسائل مهمة لمنطقة القرن الافريقي.





وتابعت أماني الطويل ، في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلة : " المستوى يتعلق بدعم مصر للسودان في وقت حرج يواجه فيه السودان مخاطر غير مسبوقة سواء في سلامة ترابه الوطني أو مخاطر سد النهضة مع الاقدام على المرحلة الثانية من الملء كون السودان وسدوده ،ولاسيما "الروصيرص" الذي تعرض لمخاطر فجة من جراء الملء الاول أدى لخروج عدد من المحطات من الخدمة حيث أن الملء بلا إتفاق يمثل خطر داهم على السودان واراضيه ".

أكملت أماني الطويل : تأتي الزيارة في توقيت مهم تشهد فيه منطقة القرن الافريقي تحولات كبرى خاصة مع وجود تحالف بين إثيوبيا وإريتريا على الحدود السودان بما يشكل مصدر قلق له خاصة مع وجود ضلع ثالث في الصومال مع إندلاع أعمال الاقتتال في العاصمة مقديشو مع إنتهاء فترة ولاية الرئيس الصومالي وبالتالي تمثل الصومال محور مهم كونها دولة متخامة للبحر الاحمر هذا المعبر الذي يمثل أهمية قصوى في مصالح المنطقة أو مصالح مصر المتربطة بقناة السويس " بالاضافة لمصالح الخليج ".

محذرة من خطورة التكالب الدولي الاخير الذي يشهده السودان في إطار الصراع على موارد السودانيين بملء قد يؤثر على المشهد الداخلي السوداني في ظل معاناة السودان من مرحلة سيولة وعدم إستقرار بما قد يؤثر على معادلة الاستقرار هناك ".

وأوضحت أماني الطويل، أن التحديات الاخرى الحالية تتمثل في إتفاق " جوبا " للسلام المبرم بين الخرطوم والفصائل المسلحة ومن ثم تأتي زيارة مصر لتأكيد القاهرة على التضامن مع هذه التحديات وتوحيد الموقف المصري الوسداني لمجابتها ".