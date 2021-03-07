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حوادث

حبس عصابة تصنيع الاستروكس والفودو والكيتامين في بدر

الأحد 07/مارس/2021 - 02:00 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس 3 أشخاص، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال تصنيع وتجهيز المواد المخدرة بقصد الاتجار، متخذين من الشقة سكنهم مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وأمرت جهات التحقيق بارسال المضبوط للمعمل الكيميائى التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحرى عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكانت الأجهزة الامنية بالقاهرة  قد تمكنت من ضبط 3 أشخاص، لاتهامهم بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال تصنيع وتجهيز المواد المخدرة بقصد الاتجار، متخذين من الشقة سكنهم مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى ومتعاطى المواد المخدرة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم  شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة قيام (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة القسم) بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال تصنيع وتجهيز المواد المخدرة بقصد الاتجار، متخذين من الشقة سكنهم مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم حال تواجدهم بالشقة وعثر بحوزتهم على (كمية من المواد المخدرة "أستروكس – فودو - كيتامين"- طبنجة صوت - 3 طلقات لذات العيار - زجاجات بداخلها مخدر موضعى -  زجاجات بداخلها أسيتون – كمية من التبغ الخام - ميزان حساس - 3 سلاح أبيض - مبلغ مالى)، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد تصنيع المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروع والأسلحة بقصد الدفاع، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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