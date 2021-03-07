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توك شو

منار سعيد المصابة بالشيخوخة المبكرة: بتقبل نظرة الناس ليا بابتسامة.. فيديو

الأحد 07/مارس/2021 - 06:00 ص
منار سعيد
منار سعيد
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محمد القاضي
قالت منار سعيد، المصابة بمرض الشيخوخة المبكرة، إن لديها طاقة إيجابية كثيرة.

وأضافت "سعيد"، خلال لقائها ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "عملت مكان لمشروع وأطلقت عليه اسم "بهجة"، ويهدف لتدعيم الأشخاص ذوي الهمم، وللأسف المكان مغلق منذ أكثر من 3 أشهر نظرا لظروف جائحة كورونا".

وأوضحت: "أنا صاحبة فكرة مبادرة "مجرد حدوته"، وكان هدفها، مساعدة أصحاب الهمم أن يعثروا على عمل من البيت"، موضحه: "كان هناك إنجازات كبيرة في المبادرة وناس كثير وصلت لأماكن جديدة، وحصلوا على وظائف في أماكن كويسة".

واستطردت: "غيرت نظرتي للناس اللي كانت بتبص لي بنظرة مختلفة، وبحاول اتقبل النظرة الغربية بابتسامة، وبضحك في وش الناس".
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