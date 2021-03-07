منار سعيد المصابة بالشيخوخة المبكرة: بتقبل نظرة الناس ليا بابتسامة.. فيديو

قالت منار سعيد، المصابة بمرض الشيخوخة المبكرة، إن لديها طاقة إيجابية كثيرة.





وأضافت "سعيد"، خلال لقائها ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "عملت مكان لمشروع وأطلقت عليه اسم "بهجة"، ويهدف لتدعيم الأشخاص ذوي الهمم، وللأسف المكان مغلق منذ أكثر من 3 أشهر نظرا لظروف جائحة كورونا".





وأوضحت: "أنا صاحبة فكرة مبادرة "مجرد حدوته"، وكان هدفها، مساعدة أصحاب الهمم أن يعثروا على عمل من البيت"، موضحه: "كان هناك إنجازات كبيرة في المبادرة وناس كثير وصلت لأماكن جديدة، وحصلوا على وظائف في أماكن كويسة".





واستطردت: "غيرت نظرتي للناس اللي كانت بتبص لي بنظرة مختلفة، وبحاول اتقبل النظرة الغربية بابتسامة، وبضحك في وش الناس".