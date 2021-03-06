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رياضة

موسيماني: سنقاتل من أجل الفوز على فيتا في الكونغو

السبت 06/مارس/2021 - 11:52 م
صدى البلد
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عبد الحكيم ابو علم

اكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أن فريقه سيقاتل لتحقيق الفوز على فيتا كلوب في الكونغو في الجولة الرابعة من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل، مشيرا إلى أن أحداث مباراة اليوم كانت سريعة جدا.. وما حدث خلالها كان صعبًا للغاية وهو أقرب إلى الدراما. 

وقال إن الأهلي أهدر العديد من الفرص في مباراة اليوم، ولكن ما حدث اليوم هو جزء من كرة القدم رغم صعوبته، مؤكدًا أنه يثق بشدة في لاعبي الفريق لتحقيق الفوز في الجولة القادمة خاصة أنه هدف رئيسي بالنسبة لنا. 

وأشار موسيماني إلى أن الأهلي أصبح اليوم في موقف صعب بعد التعادل أمام فيتا كلوب ولكن علينا التعامل مع هذه الظروف.

وأوضح موسيماني أنه لا يرغب في الحديث عن التحكيم، مؤكدًا أن الجميع شاهد اللعبة التي تم احتسابها ركلة جزاء ضد الأهلي.

وقال: «خسرنا اليوم نقطتين بسبب إهدار العديد من الفرص في المباراة.. نعم هو أمر محبط جدا ولكنها في النهاية كرة القدم».

وأضاف: «إصابة محمود وحيد اليوم في بداية اللقاء كانت أمرًا واقعًا تعاملنا معه بالدفع بأيمن أشرف في مركز الظهير الأيسر».

وأكد موسيماني أنه يحتاج إلى جميع لاعبي الأهلي وسيقوم بتدعيمهم بعد التعادل اليوم، لأن الفريق في حاجة إلى الفوز على فيتا في الكونغو وهؤلاء اللاعبون حققوا العديد من الإنجازات خلال الفترة الأخيرة وعلينا دعمهم بقوة.

واختتم موسيماني تصريحاته بالتأكيد أن الأهلي ما زال أمامه ثلاث مباريات بتسع نقاط، ومن ثم سنقاتل من أجل حجز إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور التالي.
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