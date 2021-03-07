يتمسك برأيه .. 7 خصائص لـ الطفل العنيد

يتمسك الطفل العنيد بآرائهم ولا يكونوا مستعدين للاستماع إلى ما يقوله لهم الآباء والأمهات.. فيما يلي بعض خصائص الطفل العنيد وفقا لما نشره موقع هيلثي.

لديهم حاجة ماسة إلى الاعتراف بهم والاستماع إليهم، لذلك قد يسعون إلى جذب انتباهك كثيرًا.

يمكن أن يكونوا مستقلين بشدة.

ملتزمون ومصممون على فعل ما يحلو لهم.

يصاب جميع الأطفال بنوبات الغضب ، ولكن الطفل العنيد قد يفعل ذلك في كثير من الأحيان.

لديهم صفات قيادية قوية، يمكن أن يكونوا "متسلطين" في بعض الأحيان.

يحبون القيام بالأشياء في وتيرتها.

قد تكون إدارة الطفل العنيد صعبة، لكنها ليست كلها سيئة.