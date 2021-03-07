ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ذكرى وفاة حمدي غيث.. أمر شقيقه بترك العمدية وتعرض لأزمة نفسية في آخر مشواره

الأحد 07/مارس/2021 - 06:22 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة
تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان حمدي غيث، الذي رحل في مثل هذا اليوم الموافق 7 مارس  من عام2006، وقدم خلال مشواره الفني العديد من الأعمال السينمائية والدرامية والمسرحية.

بعد رحيل شقيقه الأصغر الفنان عبد الله غيث إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء مشاركته في مسلسل "ذئاب الجبل"، أصيب بأزمة نفسية شديدة، بعدها أسند المخرج مجدي ابو عميرة إليه دور عبد الله غيث في مسلسل "المال والبنون" - الجزء الثاني .. وبالفعل جسد حمدي غيث دور شقيقه الراحل.

وقال حمدى غيث حينها "لقد اعتبرت عبد الله ابني وليس شقيقي فقد رحل والدنا وعبد الله عمره عام واحد فقط ومن هذا اليوم اعتبرته ابنا لي.. كنت اصطحبه في جميع أعمالي، وبالتالي كان يقلدني في أعمالي وعشق الفن والمسرح من خلال أعمالي وعندما عدت من بعثتي التعليمية بباريس اقترحت عليه أن يترك (العمدية) ببلدنا بالشرقية ويلتحق بمعهد التمثيل ليصقل موهبته الفطرية، وقد كان وأصبح عبد الله فنانا عالميا، فقد نافس النجم العالمي "انتوني كوين" في فيلم "الرسالة".

وبعد الانتهاء من أداء دور شقيقه الذى أداه تحت ضغط نفسي شديد أصيب الفنان حمدى غيث بأزمة صحية حادة وصلت إلى فشل كلوى والتهاب حاد بالرئة ثم رحل إثر أزمة قلبية عن عمر ناهز 82 عاما في 7 مارس من عام 2006.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

في ذكرى ميلاده.. 18 معلومة عن الفنان الراحل حمدي غيث

في ذكرى ميلاده .. عبد الله غيث عبقري الشاشة الذي أنهى مسيرته بـ ذئاب الجبل

فى ذكرى ميلاده.. قصة خوف عبد الله غيث من أنتونى كوين وهروبه من التعليم وزيجاته

فى ذكرى ميلاد عبد الله غيث.. قصة اتهامه بالشيوعية وعلاقته بـ معمر القذافى والتنبؤ بوفاته

في ذكرى ميلادها.. أسرار عن حياة الفنانة الراحلة شادية

فى ذكرى ميلاده.. محطات مؤثرة فى حياة محمود الجندى

ترشيحاتنا

محمد رمضان يروج لمسلسل موسى: رمضان يجمعنا

الوليد بن طلال يوجه رسالة لمتابعيه في عيد ميلاده

استخدمه قبل فقدان حسابك.. فيسبوك يقدم حلاً ذكياً لمشكلات تسجيل الدخول الطارئة

بشرى: أكره اسمي بسبب المدرسة.. واستدعوني للتجنيد في الجامعة

هل يجوز ذبح عجل صغير في العقيقة ؟ .. الإفتاء تجيب

علماء يزفون بشرى بشأن فيروس كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظة الاعتداء على شقيقين بسبب شكوى من الضوضاء

مقوي وغني بالفسفور.. 7 فوائد لتناول الحرنكش

وصفها بـ المسنة.. تعويض باهظ لموظفة عجوز من مديرها