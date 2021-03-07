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فن

إسلام جمال: تامر حسني أخويا الكبير ووقف بجانبي في بداياتي

الأحد 07/مارس/2021 - 03:59 ص
صدى البلد
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محمد نحلة
قال الفنان إسلام جمال إنه لم يخف من عرض مسلسل اللعبة أثناء ذروة كوفيد ١٩، موضحا أن المشكلة الحقيقية كانت أثناء التصوير. 

وأضاف إسلام جمال خلال حلول ابطال مسلسل الدايرة مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس، أن تامر حسنى أخ كبير له ويدعمه دائما، ووقف بجانبه في بدايته وشارك معه في فيلم "نور عينى"،  موضحا أن تقديمه شخصية مغني كانت تحديا كبيرا جدا.

وينتمى مسلسل "الدايرة" لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، بطولة كل من أحمد صلاح حسنى، إيمان العاصى، إيناس كامل، مى القاضى، محمد علاء، إسلام جمال، محمد على رزق، أحمد جمال سعيد، سامية الطرابلسى، مها أبو عوف، محمود حافظ، أمانى كمال وعماد رشا، وغيرهم.

"الدايرة" تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة سينرجى.
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