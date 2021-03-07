مصطفى بكري: صوت الفرح سبب ظهوري بهذا الشكل في صورة جمال مبارك

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، إنه أجرى تحقيقا مكونا من 6 صفحات عن الإرهاب في شارع أحمد عصمت بعين شمس عام 1986.
وأضاف خلال برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار": استاذ مكرم تواصل معي وأخبرني أن الرئيس مبارك معجب بالتحقيق، وأمر بصرف 1000 جنيه كـ مكافأة لي، ورفضت المكافأة بالرغم من احتياجي لها في ذلك الوقت، وطلبت من أستاذ مكرم أن يبلغ الرئيس مبارك أنني أريد إجراء مقابلة معه، وبالفعل وافق على المقابلة والحوار.
وأضاف خلال برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار": استاذ مكرم تواصل معي وأخبرني أن الرئيس مبارك معجب بالتحقيق، وأمر بصرف 1000 جنيه كـ مكافأة لي، ورفضت المكافأة بالرغم من احتياجي لها في ذلك الوقت، وطلبت من أستاذ مكرم أن يبلغ الرئيس مبارك أنني أريد إجراء مقابلة معه، وبالفعل وافق على المقابلة والحوار.
وأردف: لقائي مع الرئيس مبارك تناول القطاع العام، وكنت مبسوط بعد هذا الحوار.
وأشار إلى أن العلاقة الجدلية مع الرئيس مبارك بدأت 1999، قائلا: حدث موقف ضدي في عام 2005 وألقوا القبض على بعد ظهوري على قناة الجزيرة عام 2003 عند احتجاجي على ما يحدث في العراق.
وتابع: كل ما ينتشر حول كوني معاون لكل عصر غير صحيح.. تعرضت للحبس 3 مرات في عصر مبارك ومرتين في عصر السادات، وصورتي مع جمال مبارك انتشر حولها الكثير من الأقاويل ولكن الحقيقة أن الصوت كان مرتفع وكنت اضع يدي على أذنى واقترب منه حتى اسمع ما يقوله بسبب أصوات الفرح.
وأشار إلى أن العلاقة الجدلية مع الرئيس مبارك بدأت 1999، قائلا: حدث موقف ضدي في عام 2005 وألقوا القبض على بعد ظهوري على قناة الجزيرة عام 2003 عند احتجاجي على ما يحدث في العراق.
وتابع: كل ما ينتشر حول كوني معاون لكل عصر غير صحيح.. تعرضت للحبس 3 مرات في عصر مبارك ومرتين في عصر السادات، وصورتي مع جمال مبارك انتشر حولها الكثير من الأقاويل ولكن الحقيقة أن الصوت كان مرتفع وكنت اضع يدي على أذنى واقترب منه حتى اسمع ما يقوله بسبب أصوات الفرح.