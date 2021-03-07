مصطفى بكري: صوت الفرح سبب ظهوري بهذا الشكل في صورة جمال مبارك

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، إنه أجرى تحقيقا مكونا من 6 صفحات عن الإرهاب في شارع أحمد عصمت بعين شمس عام 1986.



وأضاف خلال برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار": استاذ مكرم تواصل معي وأخبرني أن الرئيس مبارك معجب بالتحقيق، وأمر بصرف 1000 جنيه كـ مكافأة لي، ورفضت المكافأة بالرغم من احتياجي لها في ذلك الوقت، و طلبت من أستاذ مكرم أن يبلغ الرئيس مبارك أنني أريد إجراء مقابلة معه، وبالفعل وافق على المقابلة والحوار.



