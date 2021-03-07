مقوي وغني بالفسفور.. 7 فوائد لتناول الحرنكش

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ فوائد الحرنكش..





1- يتمتع بالعديد من الخصائص والفوائد المذهلة للجسم حيث عرف منذ القدم بفوائده العلاجية كمقوي لجهاز المناعة والجسم لاحتوائه على العناصر الغذائية والتي تفيد الجسم.





2- يحتوي الحرنكش على البروتينات والفيتامينات والكالسيوم والفسفور والحديد والزنك، ولم يقتصر استعمال الحرنكش على الجانب الغذائي فقط بل استخدم في الطب البديل منذ قديم الزمن.





3- يستعمل الحرنكش داخل المطبخ فهو يدخل في تحضير السلطات وكذلك المعجنات والكيك والحلويات وأيضا يدخل في صناعة العصائر والمربى.





4- اشتهر استخدام الحرنكش للمساعدة على ضبط مرض السكري، فهو لا يحتوي على كل من الصوديوم والكوليسترول، وهي منخفضة المؤشر الجلايسيمي، إذا تعد خيارًا جيدة لمرضى السكري.





5- تحتوي ثمار الحرنكش على ألياف هائلة قابلة للذوبان مثل الفركتوز والتي يمكن أن تكون مفيدة لمرضى السكر، ويمكن أن يساعد الحرنكش في خفض مستويات السكر في الدم.





6- يساهم على تحفيز البنكرياس لإنتاج مزيد من الأنسولين في الدم ولكن يجب استشارة الطبيب للتأكد من أنه لا يؤثر على مستويات السكر في الدم.



