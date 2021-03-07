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مرأة

مقوي وغني بالفسفور.. 7 فوائد لتناول الحرنكش

الأحد 07/مارس/2021 - 05:28 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛  فوائد الحرنكش..

1- يتمتع بالعديد من الخصائص والفوائد المذهلة للجسم حيث عرف منذ القدم بفوائده العلاجية كمقوي لجهاز المناعة والجسم لاحتوائه على العناصر الغذائية والتي تفيد الجسم.

2- يحتوي الحرنكش على البروتينات والفيتامينات والكالسيوم والفسفور والحديد والزنك، ولم يقتصر استعمال الحرنكش على الجانب الغذائي فقط بل استخدم في الطب البديل منذ قديم الزمن.

3-  يستعمل الحرنكش داخل المطبخ فهو يدخل في تحضير السلطات وكذلك المعجنات والكيك والحلويات وأيضا يدخل في صناعة العصائر والمربى.

4- اشتهر استخدام الحرنكش للمساعدة على ضبط مرض السكري، فهو لا يحتوي على كل من الصوديوم والكوليسترول، وهي منخفضة المؤشر الجلايسيمي، إذا تعد خيارًا جيدة لمرضى السكري.

5- تحتوي ثمار الحرنكش على ألياف هائلة قابلة للذوبان مثل الفركتوز والتي يمكن أن تكون مفيدة لمرضى السكر، ويمكن أن يساعد الحرنكش في خفض مستويات السكر في الدم.

6- يساهم على تحفيز البنكرياس لإنتاج مزيد من الأنسولين في الدم ولكن يجب استشارة الطبيب للتأكد من أنه لا يؤثر على مستويات السكر في الدم.

7- يحتوي الحرنكش على الكثير من المواد الطبيعية و التي تساهم في خفض مستوى سكر الدم بنسبة 40% و تعتبر تلك النسبة طبيعية لجميع الأفراد.
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مقوي وغني بالفسفور.. 7 فوائد لتناول الحرنكش

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