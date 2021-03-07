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رياضة

البدري يتغزل في مصطفى محمد.. ويضع شروطه لانضمام اللاعبين للمنتخب

الأحد 07/مارس/2021 - 05:29 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول عن رأيه في أداء مصطفى محمد لاعب الزمالك المعار لـ جالاتا سراي التركي عقب انضمامه للدوري التركي وتألقه اللافت للنظر.

وأكد البدري في تصريحات لـ قناة " ام بي سي مصر " أن مصطفى محمد مهاجم رائع ويمتلك إمكانيات مميزة ومستواه يتطور من فترة لأخرى وهو الأمر الواجب توافره في جميع اللاعبين.

وأضاف البدري أن مصطفى محمد يعد من أفضل المهاجمين في الوقت الحالي، مؤكدا أن تصريحاته السابقة تم تحريفها.

وتابع أن أحمد حسن كوكا نجم فريق اولمبياكوس اليوناني لاعب جيد ويقدم مستوى طيبا مع فريقه ويؤدي المطلوب منه خلال مباريات المنتخب والحديث عن ضعف امكانياته يظلمه. 

أما عن شروطه لضم اي لاعب للمنتخب، أكد ان الامر الهام بالنسبة له هو الالتزام والأداء الجيد، وعامل السن لا يؤثر في اختياراته للمنتخب. 
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