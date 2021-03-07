فى أقل من 72 ساعة .. ضبط المتهمين بقتل شاب بـ الشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ههيا بمحافظة الشرقية من إلقاء القبض على المتهمين بقتل شاب.

بداية الواقعة عندما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ الى مركز شرطة ههيا بوصول شاب فى العقد الثالث جثة هامدة الي مستشفى ههيا يدعي محمد ح 29 سنة، عامل مقيم قرية الزرزمون، بدائرة المركز جثة هامدة.



