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منوعات

بعد إصابتهم بالفيروس.. تطعيم الشمبانزي وإنسان الغاب بلقاح كورونا

الأحد 07/مارس/2021 - 12:00 م
صدى البلد
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نهى حمدي
وصل فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى أعتاب حديقة الحيوان بالولايات المتحدة الأمريكية، ليصيب مجموعة من الشمبانزي وإنسان الغاب، فلم تقتصر اللقاحات على البشر بل تم حقن الشمبانزي وإنسان الغاب بلقاحات  كورونا.


تم إعطاء الجرعات المنقذة للحياة للقرود في حديقة حيوان سان دييجو، ويمكن طرح الجرعات للقطط والكلاب في المستقبل وفقًا للعلماء، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.


وقالت شركة الأدوية Zoetis إنها تلقت طلبًا للحصول على جرعات طارئة بعد أن ثبتت إصابة الغوريلا بالسعال بفيروس كورونا في يناير، وأكدت السلطات أن الحيوانات، وهم خمسة من قرود البونوبو وأربعة من قرود الأورانجوتان، تم حقنهم مرتين.


فيما اتضح أن الحيوانات أصيبت بـ Covid من حارس بدون أعراض، وأثارت مخاوف من أن تكون القردة معرضة بشكل خاص لفيروس كورونا.


وأكدت نادين لامبيرسكي، كبيرة مسئولي الحفاظ على البيئة وصحة الحياة البرية في حديقة الحيوان، أن تفشي المرض أثار أجراس الإنذار، وقالت: "هذا جعلنا ندرك أن قرودنا الأخرى كانت في خطر، وأردنا أن نبذل قصارى جهدنا لحمايتهم من هذا الفيروس لأننا لا نعرف حقًا كيف سيؤثر عليهم".

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