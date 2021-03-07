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منوعات

حتى الوفاة.. 7 كلاب بيتبول تهاجم رجلاً أثناء عودته للمنزل

الأحد 07/مارس/2021 - 10:22 ص
مريم صليب
تعرض رجل برازيلي بالغ من العمر 46 عامًا، لهجوم عنيف من قبل 7 كلاب قبل دخوله لمنزله صباح يوم الاثنين الماضي، و لم تتمكن الاسعاف من إنقاذه وتوفى إثر الهجوم. 

وحسب ما ورد في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن أجلاسكو خرج يوم للتنزه في الصباح كعادته، و لكن لم يكن يعلم ان هناك 7 وحوش مسعورة تنتظره خارج المنزل . 

وفوجئ الرجل بهجوم كلب عليه في البداية، حاول الرجل الأربعيني إبعاد الكلب عنه و مقاومته، ونجح في أن يبتعد عن الكلب الأول إلا أن الصدمة كانت في هجوم 6 كلاب آخرين على الرجل . 

وهاجم الرجل 7 كلاب بيتبول، حتى تمكنوا من نهش وجهه تماما، وفقدانه الرؤية بسبب الدماء التي كانت تسيل من كل جزء من جسده بعد أن نهشت الكلاب رأسه بالكامل ولم يتمكن من طلب النجدة من أي شخص بسبب الهجوم القوي والسريع . 

وذكر التقرير الطبي، أن احد المارة قام بمساعدة الرجل وإبعاد الكلاب التي نهشته حتى النفس الأخير، و قام بالاتصال بالإسعاف على الفور و لكن لم تتمكن الإسعاف من إنقاذه و توفى أثناء نقله للمستشفى . 
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