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أخبار العالم

وسط الركام.. شاهد بابا الفاتيكان يقيم صلاة لمتضرري الحرب في العراق

الأحد 07/مارس/2021 - 09:44 ص
بابا الفاتيكان يقيم
بابا الفاتيكان يقيم صلاة لمتضرري الحرب بكنيسة حوش البيعة في
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دعاء أبوهشيمة
أفادت وسائل الإعلام العراقية، بوصول قداسة بابا الفاتيكان فرنسيس، اليوم الأحد، إلى كنيسة حوش البيعة في الموصل ليقيم قداسا فيها وصلاة لمتضرري الحرب في الكنيسة، وذلك بعد وصوله عبر طائرة مروحية خاصة قادما من مدينة أربيل.

ووفقا لوكالة "السومرية نيوز" العراقية،  "موكب البابا فرنسيس وصل إلى كنيسة حوش البيعة بمدينة الموصل حيث كان هناك استقبال كبير من قبل العشرات من الأشخاص من مختلف المكونات".

ونقلت صحيفة "بغداد اليوم" عن مصدر من مدينة الموصل قوله إن "البابا وصل إلى الموصل، واتجه إلى كنيسة حوش البيعة، لإقامة قداس، مع وجود استعدادات مستمرة في المدينة، لإنجاح زيارة البابا إلى المدينة".

وفي وقت سابق من اليوم، وصل بابا الفاتيكان، إلى مدينة الموصل في محافظة نينوى وكان في استقباله المحافظ نجم الجبوري، بمقر قيادة عمليات نينوى مهبط الطائرة. وبعد ذلك توجه إلى المدينة القديمة في الموصل وكنيسة حوش البيعة.

ونشرت وسائل الإعلام العراقية مجموعة من الصور أظهرت المكان الذي تم فرشه بالسجاد الأحمر وسط ركام الموصل القديمة، حيث ما تزال ملامح الخراب والدمار شاخصة في المكان؛ فمنطقة "حوش البيعة" تتوسط عدة كنائس تعرضت لخراب ودمار كبير جراء العمليات العسكرية في الموصل.

ومن المقرر أن يزور البابا فرنسيس منطقة قرقوش بعد زيارة الموصل المعقل القديم لداعش. 

ووصل البابا إلى العراق، يوم الجمعة، وكان في استقباله رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في مطار بغداد، ومن ثم التقى رئيس الجمهورية برهم صالح، وسط استقبال رسمي في القصر الرئاسي.
وسط الركام.. شاهد بابا الفاتيكان يقيم صلاة لمتضرري الحرب في العراق
وسط الركام.. شاهد بابا الفاتيكان يقيم صلاة لمتضرري الحرب في العراق
وسط الركام.. شاهد بابا الفاتيكان يقيم صلاة لمتضرري الحرب في العراق
وسط الركام.. شاهد بابا الفاتيكان يقيم صلاة لمتضرري الحرب في العراق
وسط الركام.. شاهد بابا الفاتيكان يقيم صلاة لمتضرري الحرب في العراق
وسط الركام.. شاهد بابا الفاتيكان يقيم صلاة لمتضرري الحرب في العراق
وسط الركام.. شاهد بابا الفاتيكان يقيم صلاة لمتضرري الحرب في العراق
وسط الركام.. شاهد بابا الفاتيكان يقيم صلاة لمتضرري الحرب في العراق
وسط الركام.. شاهد بابا الفاتيكان يقيم صلاة لمتضرري الحرب في العراق
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