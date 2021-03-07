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برلمان

نائب: "حياة كريمة" خطوة جادة في مسيرة تطور ملف حقوق الإنسان

الأحد 07/مارس/2021 - 11:06 ص
النائب أيمن أبو العلا
النائب أيمن أبو العلا
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فريدة محمد
قال الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إن ما تحقق حتي الآن من مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسى، ضمن مسيرة التطور الكبير الذي حدث في نظرة واهتمام الدولة بحقوق الإنسان بشكل كامل، والتي يستفيد منها فئات عديدة ولاسيما المواطن البسيط وفئات محدودى الدخل وعديمي الدخل.

وأوضح أبو العلا في تصريح للمحررين البرلمانيين، حقوق الإنسان لا تقف عند الحريات كما يحاول البعض قصرها في ذلك، بل تشمل الحصول على حياة آدمية وكريمة تشمل توفير سكن لائق و تقديم كافة الخدمات، وهو ما يسعى إليه الرئيس السيسى.

وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إدراج الأمم المتحدة لمبادرة حياة كريمة، مؤخرا، ضمن مشروعات سجل منصة «الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة» التابعة للمنظمة، دليل على نجاح المبادرة، وهو الأمر يحبط محاولات أعداء الوطن في الترويج كذبا بأن الدولة لا تهتم بالمواطن البسيط، لتنفيذ أجندتهم الخبيثة في إثارة غضب المواطنين.

وأكد النائب أيمن أبو العلا، ان كل يوم يمر، يزداد أثر المبادرة في تحقيق أهدافها نحو تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ان هناك فئات من المواطنين لم يكونوا ضمن اهتمامات الدولة قبل ٢٠١٣، وهم الذين بدأت بهم الدولة في مبادرتها، ليحصلوا على كافة حقوق الإنسان، ونجحت الدولة في ذلك، لاسيما الحق في السكن وتوفير الحياة الكريمة لهم، من خلال مشروعات الإسكان وتطوير العشوائيات التي تمثل طفرة حقيقية في حياة تلك الفئات، وكذلك ما توفره المبادرة من معاش وخدمات ورعاية اجتماعية للفئات التي تستحق، مشيدا باعتماد المبادرة على قاعدة بيانات حقيقية وأسلوب علمي لتحقيق أهدافها.

وتابع أبو العلا، أن تلك المبادرة كفيلة بمواجهة أي مزاعم يطلقها أعداء الوطن حول عدم اهتمام الدولة بالمواطن البسيط، مشيرًا إلى أن وجود تلك المبادرة بالإضافة إلى محاور التنمية والتطوير التي تستهدفها الدولة في باقي القطاعات والمجالات، يؤكد أننا نسير في طريق بناء مصر الحديثة.
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