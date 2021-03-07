رغم التعادل مع فيتا.. لي كلارك مدرب المريخ السوداني الجديد يشيد بالأهلي "خاص"





وقال لي كلارك في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: "أعرف الأهلي، إنه فريق قوي للغاية، ويمتلك لاعبين على أعلى مستوى وأصحاب خبرات كبيرة، لقد بعت سليمان كوليبالي لهم عندما كنت متواجدا في نادي كيلمارنوك".





وتابع: "هدفي الموسم الحالي هو الفوز بلقب الدوري السوداني، ومحاولة التأهل إلى الدور المقبل في دوري أبطال أفريقيا، علينا الفوز بجميع المباريات المتبقية من أجل الصعود".





كان الهلال السوداني أعلن أمس السبت، تعيين لي كلارك مديرا فنيا للفريق، خلفا للتونسي نصر الدين النابي، بسبب سوء النتائج.





ويتواجد المريخ في المجموعة الأولى في دوري أبطال أفريقيا والتي تضم الأهلي وسيمبا وفيتا كلوب.





ويتصدر سيمبا التنزاني جدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، ويحل فيتا كلوب ثانيا بـ 4 نقاط بفارق الأهداف عن الأهلي، بينما يتذيل المريخ جدول الترتيب بنقطة وحيدة.

أشاد الإنجليزي لي كلارك المدير الفني الجديد لفريق المريخ السوداني، بقوة الأهلي، رغم التعادل أمام فيتا كلوب 2 - 2، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.