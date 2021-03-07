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اقتصاد

الضرائب توجه الممولين بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا قبل 31 مارس

الأحد 07/مارس/2021 - 12:09 م
صدى البلد
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محمد يحيى
ناشدت مصلحة الضرائب المصرية كافة الممولين من الأشخاص الطبيعيين الإسراع في تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا وعدم التأخير  حتي  31 مارس وذلك منعًا للتزاحم والضغط على الشبكة .

وأكدت المصلحة على تقديمها كافة الدعم والمساعدة من خلال فرق الدعم الميداني بالمأموريات أو الإتصال بالخط الساخن 16395 .

وكان رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية قد صرح مؤخرا بأن المصلحة تقوم  بكافة الإجراءات لإنجاح موسم الإقرارات الضريبية الحالى ، خاصة مع صدور قرار وزير المالية رقم ( 296) لسنة 2020 بإلزام الممول من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراره الضريبى إلكترونيًا ، لافتًا إلى أنه بصدور هذا القرار تكون إكتملت منظومة الإقرارات الضريبية الإلكترونية حيث أن  كافة الإقرارات الضريبية التي يتم تقديمها لمصلحة الضرائب المصرية سواء كانت (أشخاص اعتباريين أوأشخاص طبيعيين ) تتم إلكترونيًا ، مما يضع مصلحة الضرائب المصرية فى مصاف مصالح الضرائب بالدول المتقدمة.

وقال " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إن المصلحة حريصة على التيسير على الممولين وتقديم كافة سبل الدعم  المجانى لهم ، وتذليل جميع العقبات أمام تقديمهم للإقرار الضريبى إلكترونيًا ، وذلك من خلال تواجد فرق للدعم  الفنى ، بمأموريات المصلحة على مستوى الجمهورية ،  ويبلغ عددها (227 ) مأمورية،لتيسير تقديم الإقرار إلكترونيًا والرد على كافة الإستفسارات ، وحل جميع المشكلات التى تطرأ أثناء تقديم الإقرار إلكترونيًا ، وخاصة أن هذا الموسم يشهد إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا .

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