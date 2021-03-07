الضرائب توجه الممولين بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا قبل 31 مارس

ناشدت مصلحة الضرائب المصرية كافة الممولين من الأشخاص الطبيعيين الإسراع في تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا وعدم التأخير حتي 31 مارس وذلك منعًا للتزاحم والضغط على الشبكة .





وأكدت المصلحة على تقديمها كافة الدعم والمساعدة من خلال فرق الدعم الميداني بالمأموريات أو الإتصال بالخط الساخن 16395 .





وكان رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية قد صرح مؤخرا بأن المصلحة تقوم بكافة الإجراءات لإنجاح موسم الإقرارات الضريبية الحالى ، خاصة مع صدور قرار وزير المالية رقم ( 296) لسنة 2020 بإلزام الممول من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراره الضريبى إلكترونيًا ، لافتًا إلى أنه بصدور هذا القرار تكون إكتملت منظومة الإقرارات الضريبية الإلكترونية حيث أن كافة الإقرارات الضريبية التي يتم تقديمها لمصلحة الضرائب المصرية سواء كانت (أشخاص اعتباريين أوأشخاص طبيعيين ) تتم إلكترونيًا ، مما يضع مصلحة الضرائب المصرية فى مصاف مصالح الضرائب بالدول المتقدمة.





وقال " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إن المصلحة حريصة على التيسير على الممولين وتقديم كافة سبل الدعم المجانى لهم ، وتذليل جميع العقبات أمام تقديمهم للإقرار الضريبى إلكترونيًا ، وذلك من خلال تواجد فرق للدعم الفنى ، بمأموريات المصلحة على مستوى الجمهورية ، ويبلغ عددها (227 ) مأمورية،لتيسير تقديم الإقرار إلكترونيًا والرد على كافة الإستفسارات ، وحل جميع المشكلات التى تطرأ أثناء تقديم الإقرار إلكترونيًا ، وخاصة أن هذا الموسم يشهد إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا .



