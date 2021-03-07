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محافظات

محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير كورنيش النيل ببنها بتكلفة 38 مليون جنيه

الأحد 07/مارس/2021 - 01:07 م
جولة محافظ القليوبية
جولة محافظ القليوبية
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إبراهيم الهوارى
قام عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية اليوم  بجولة تفقدية لمتابعة أعمال عدد من مشروعات الرصف الشوارع وتطوير  كورنيش النيل ببنها.

وقال المحافظ إن الجولة تأتى فى إطار حرص المحافظة على التطوير المنشود والذي يمس الحياة اليومية للمواطنين، وبناء على ما يجرى من أعمال تطوير طريق كورنيش النيل بمدينة بنها بالتزامن مع تطوير الشوارع الرئيسية الأخرى في بنها التى تتضمن شارعي فريد ندا ومسجد ناصر وشارع 8 وطريق مساكن طابا وميادنى كاميليا و وابور الثلج.

وتابع المحافظ خلال الجولة أعمال رصف الطبقة السطحية بشارع جامع ناصر  بمدينة بنها، والذى تم البدء في رصفها ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف لتسهيل الحركة المرورية بالشارع.

كما تابع الهجان أعمال تطوير كورنيش مدينة بنها، والتى تشمل وضع الكورنيش ببلاط الإنترلوك وتركيب برجولات وأماكن استراحات للمواطنين، كما تابع المحافظ أعمال تركيب أعمدة الإنارة وزراعة الأشجار، وقد شدد المحافظ على دفع الأعمال للبدء في رصف الطريق الرئيسي وانتهاء الأعمال تماما بكورنيش النيل ببنها.

وشدد المحافظ على مقاول المشروع بسرعة الانتهاء من أعمال رصف بلاط الإنترلوك لبدء أعمال وضع طبقة الأسفلت ووجه بمراعاة التنسيق التام في جميع الأعمال سواء  الإنشاءات أو التشجير ومراعاة الشكل الجمالي والحضاري .

وأكد الهجان أن مشروع تطوير كورنيش النيل ببنها يبدأ من كوبري كفر الجزار حتى محطة مياه الفيلات كمرحلة أولى، ويتضمن أعمال تطوير شارع مسجد ناصر و شارع ٨ كمداخل للكورنيش وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع ٣٨ مليون جنيه، كما أن كافة الأعمال الاستشارية الخاصة بالمشروع تتم تحت إشراف الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ومديرية الطرق والتطوير الحضري بالمحافظة.
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