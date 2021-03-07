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أخبار العالم

موسكو: مقدونيا الشمالية تعتمد اللقاح الروسي "سبوتنيك V"

الأحد 07/مارس/2021 - 12:44 م
صدى البلد
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أ ش أ
أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، أن جمهورية مقدونيا الشمالية اعتمدت استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وذكر الصندوق الروسي - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الأحد/ - أنه أنشأ شبكة واسعة من الشراكات الدولية بشأن هذا اللقاح، مشيرا إلى تزايد الطلب على "سبوتنيك V" في أوروبا والعالم أجمع.

ونوه بأن عدد الدول التي اعتمدت اللقاح الروسي حتى اليوم بلغ 46 بلدا يتجاوز إجمالي عدد سكانها 1.2 مليار نسمة، وتصل فعالية "سبوتنيك V" الذي يجري التطعيم به على جرعتين إلى 91.6% حسب نتائج الاختبارات السريرية التي أكدتها مجلة (لانسيت) الطبية العالمية أوائل فبراير الماضي، مع الحماية بنسبة 100% من خطر الإصابة بحالات خطرة من العدوى.

وينبغي تخزين اللقاح الروسي في درجات حرارة تتراوح بين 2 و8 درجات مئوية فوق الصفر، ما يتيح تخزينه في ثلاجة عادية.
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