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ديني

رسميا.. انطلاق الفصل الدراسي الثاني بالمعاهد الأزهرية 13 مارس

الأحد 07/مارس/2021 - 12:57 م
انطلاق الفصل الدراسي
انطلاق الفصل الدراسي الثاني بالمعاهد الأزهرية.. 13 مارس
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محمد شحتة
أعلن الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عن انطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2020-2021 يوم السبت الموافق 13 مارس الجاري.

وشدد عباس، على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية بكل المعاهد على مستوى الجمهورية، متمنيا أطيب التمنيات والتوفيق لجميع الطلاب وأن يوفقهم الله ويحفظهم من كل مكروه وسوء.

ووجه رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بالانتهاء من توزيع الكتب الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني في الأسبوع الأول من بدء الدراسة.

كما وجه بسرعة إعداد جداول الحصص للفصل الدراسي الثاني على غرار ما تم بالفصل الدراسي الأول وتوزيعها على جميع المعلمين مع الاسترشاد بالجدول المرسل إلى المعاهد في الفصل الدراسي الأول.

وأكد ضرورة الانتهاء من تصحيح المواد أولا بأول، والبدء في أعمال رصد الدرجات لجميع الصفوف، والتأكد من توزيع خطة المنهج المعدلة الخاصة بالفصل الدراسي الثاني على جميع المعلمين.
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