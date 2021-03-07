هضم أسرع .. نوع مهمل من الزيوت يحارب الكوليسترول

فوائد صحية مذهلة لزيت الأرجان فمن بين العديد من الزيوت النباتية الأساسية ، يتميز زيت الأرجان بالعديد من الفوائد الصحية فهو مليء بالدهون الصحية الأحادية غير المشبعة إلى جانب المركبات النشطة مثل البوليفينول والستيرول والتوكوفيرول والتريتربين والسكوالين والزانثوفيل والكاروتينات وحمض الأوليك ومضادات الأكسدة القوية الأخرى.









يحتوي زيت الأرجان أيضًا على عناصر غذائية مثل البروتين والألياف وفيتامين هـ وأحماض أوميجا 3 الدهنية. إليك أبرز الفوائد الصحية لزيت الأرجان إليك أبرز فوائد زيت الأرجان لصحتك يقدمها موقع بولد سكاى الهندى







1. يحمي القلب







يساعد زيت الأرجان على موازنة مستويات الكوليسترول في الجسم. يمكن أن يؤدي الاستهلاك المنتظم لهذا الزيت إلى خفض مستوى الكوليسترول السيئ وزيادة مستويات الكوليسترول الحميد.







ويساعد على منع تصلب الشرايين والنوبات القلبية والسكتات الدماغية وغيرها من مشاكل القلب والأوعية الدموية الخطيرة التي يسببها الكوليسترول.





2. جيد للبشرة



يساعد زيت الأرجان على تعزيز ترطيب البشرة وتفتيح البشرة وتقليل التجاعيد إلى جانب علامات التمدد والبقع الداكنة وحب الشباب. يساعد في علاج أنواع مختلفة من الالتهابات الجلدية ويمنع شيخوخة الجلد.







يساعد وجود فيتامين E وعدد كبير من مضادات الأكسدة في تقليل أي نوع من الضرر الناتج عن الإجهاد التأكسدي للجلد.







3. يساعد على الهضم











4. لها تأثيرات كيميائية







يمكن أن تؤثر مضادات الأكسدة والصابونين و triterpenoids الموجودة في زيت الأرجان على مستوى الجذور الحرة في الجسم. من المعروف أن الجذور الحرة تسبب الإجهاد التأكسدي على المستوى الخلوي وتزيد من خطر الإصابة بالسرطان.







5. يمنع مرض الزهايمر





تنجم الأمراض التنكسية العصبية مثل مرض الزهايمر بشكل رئيسي عن 7KC الناجم عن الإجهاد التأكسدي الذي يميل إلى التسبب في الالتهاب وموت الخلايا. للزيوت الغذائية مثل زيت الأرجان تأثيرات مضادة للأكسدة ومضادة للخلايا بسبب وجود حمض الأوليك وحمض اللينوليك والبوليفينول والتوكوفيرول.

يمكن أن تساعد المركبات العضوية في زيت الأرجان في زيادة مستوى البيبسين في المعدة وبالتالي تعزيز عصارة المعدة وتعزيز عملية الهضم الفعالة.