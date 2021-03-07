اتحاد الكرة يقرر تحمل تكاليف مسحات كورونا لحكام الدوري

قررت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد، تحمل تكاليف إجراء مسحات فيروس كورونا للحكام فى مباريات الدوري الممتاز والمسابقات المحلية.









وتمسكت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد، بإجراء حكام الدوري مسحات كورونا على أن تتحمل الجبلاية جميع التكاليف.









ورفضت الجبلاية التفريط فى المديونية الخاصة بمسحات الدورى المصرى إلى جانب تحمل أندية الدورى جميع تكاليف مسحات اللاعبين والأجهزة الفنية قبل انطلاق المباراة بـ ٤٨ ساعة.









يذكر أن اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد أرسل خطابا إلى أندية الدورى الممتاز بشأن مسحات كورونا.







