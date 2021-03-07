لهذه الأسباب.. الأشخاص النباتيون هم الأكثر صحة





1. يمكنك النوم بشكل أفضل.

وذلك لأن النباتيين، بشكل عام، يأكلون المزيد من الأطعمة التي تحتوي على الألياف ودهون مشبعة أقل.



مع اتباع نظام غذائي نباتي، من المحتمل أنك تأكل المزيد من الكربوهيدرات المعقدة التي تحفز إفراز السيروتونين، مما يساعدك على النوم. هذا يعني أن تناول الأطعمة النشوية مثل الأرز والبطاطس قبل النوم يمكن أن يساعدك في الحصول على نوم أفضل ليلًا.

2. قد تفقد بعض الوزن.

أظهرت العديد من الدراسات أن إتباع النظام الغذائى النباتى له تأثير على وزنك . في إحدى الدراسات ، كان كل من البالغين والأطفال الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا نباتيًا يستهلكون كميات أقل من البروتين والكوليسترول والدهون المشبعة.



3. يمكن أن تتغير هرموناتك.

4. مفاصلك أقل التهابًا.

في حين أن فول الصويا يمكن أن يكون بديلًا جيدًا للحوم ، فإن تناول الكثير منه يمكن أن يكون له آثار سلبية على جسمك. يمكن أن يحدث هذا إذا كنت تستبدل بروتين اللحوم بانتظام ببروتين الصويا . لقد وجد أن تناول كميات كبيرة من الصويا يمكن أن يعطل الغدة الدرقية المسؤولة عن التحكم في الهرمونات وتوازنها.الأطعمة مثل الزبدة والجبن والبرغر يمكن أن تسبب التهاب المفاصل لأنها غنية بالدهون المشبعة . يُظهر بحث جديد أن النظام الغذائي النباتي ، وخاصة النظام الغذائي النباتي ، يمكن أن يساعد في علاج أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي.