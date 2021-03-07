تعرف على السيارات المتاحة في الإحلال وأسعارها

أطلقت وزارة الصناعة والتجارة بداية من العام الجارى البرنامج القومي لإحلال وتخريد السيارات، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، لاستبدال السيارات القديمة العاملة بالبنزين بواحدة جديدة تعمل بالغاز الطبيعى.





المشروع يعتمد على إحلال السيارات بأخرى للعمل بالغاز الطبيعي في ظل توفر البنية التحتية ومحطات الوقود التي تعمل بالغاز الطبيعي لتلبية طلبات البرنامج القومي، بالإضافة إلى العديد من المزايا من ضمنها الحافز المدى للمواطن المصرى وحصوله على سيارة بقيمة مالية أقل من المتواجدة بالسوق.





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وتستهدف المبادرة خلال عام 2021، استبدال 70 ألف سيارة قديمة، بواقع 55 ألف سيارة تاكسي وملاكي، و15 ألف ميكروباص، على أن يتمّ استبدال قرابة 180 ألف سيارة في عامين 2022، و2023، وفق ما ذكرته وزيرة التجارة والصناعة.





وشاركت حتى يومنا هذا 7 أنواع من السيارات داخل المبادرة، سيتم عرضها خلال السطور التالية وأسعارها داخل السوق المصرية للسيارات.





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1- نيسان صني

تستمد السيارة قوتها من محرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ليعطي قوة قدرها 108 أحصنة، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن متر وتعمل بنظام الجر الأمامى.





ويمكنها التسارع من 0 إلى 100 كيلو متر في الساعة خلال 15.5 ثانية ومتاحة بفتيس أوتوماتيك.





ويتراوح سعر السيارة فى السوق المصرية من 180 ألف جنيه حتى 226.500 ألف جنيه حسب الفئة السعرية لها.





2- نيسان سنترا

تستمد السيارة قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 118 حصانا، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر متصل بفتيس أوتوماتيك 5 سرعات جر أمامي.





ويمكنها التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، خلال 10.9 ثوانٍ.









ويتراوح سعر السيارة فى السوق المصرية من 266 ألف جنيه حتى 290 ألف جنيه حسب الفئة السعرية لها.





3- هيونداي أكسنت

تستمد السيارة قوتها من محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1600 سي سي، قادر على إنتاج قوة 125 حصانا وبعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 4 سرعات.





ويتراوح سعر السيارة فى السوق المصرى من 214 ألف جنيه حتى 250 الف جنيه حسب الفئة السعرية لها .





4- هيونداي النترا

تستمد السيارة قوتها من محرك مكون من 4 أسطوانات، بسعة 1600 سي سي، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 121 حصانا، وبعزم أقصى للدوران بلغ 156 نيوتن/ متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 4 سرعات.





ويتراوح سعر السيارة فى السوق المصرية من 233 ألف جنيه حتى 269 ألف جنيه حسب الفئة السعرية لها.





5- شيفروليه أوبترا

تستمد السيارة قوتها من محرك 1500 سي سي 4 سلندر بقوة 143 حصانا، بالإضافة إلى عزم دوران بواقع 255 نيوتن متر، تنقل القوة إلى العجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيك CVT.





ويتراوح سعر السيارة فى السوق المصرية من 198 ألف جنيه حتى 221 ألف جنيه حسب الفئة السعرية لها.





6- لادا جرانتا

تستمد السيارة قوتها من محرك 1600 سي سي 87 حصانا مع عزم 140 نيوتن يمكنها من الوصول لسرعة 100 كم/ ساعة خلال 11.6 ثانية مع سرعة قصوى تبلغ 172 كم/ ساعة.





ويتراوح سعر السيارة فى السوق المصرية من 143 ألف جنيه حتى 173 ألف جنيه حسب الفئة السعرية لها.





7- بي واي دي

تستمد السيارة قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، وينتج قوة قدرها 108 أحصنة، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بفتيس مانيوال.





ويأتى سعر السيارة فى السوق المصرية بسعر 171 ألف جنيه.