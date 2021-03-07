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رياضة

اتحاد الكرة : نقل مباراة الأهلي والإسماعيلي إلى برج العرب

الأحد 07/مارس/2021 - 02:36 م
صدى البلد
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يسرى غازى

قررت إدارة المسابقات فى اتحاد الكرة نقل  مباراة الأهلي والاسماعيلي بالدوري إلى ستاد برج العرب بدلًا من ستاد الإسكندرية.

ويلتقى المارد الأحمر بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني نظيره الدراويش يوم الاربعاء المقبل فى إطار منافسات بطولة الدوري المصري.

وسبق أن أعلن اتحاد الكرة نقل مباراة الاسماعيلى والأهلى المقرر لها يوم الاربعاء المقبل الي استاد الاسكندرية بدلا من برج العرب.

 ودخل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى فى معسكر مغلق بالعين السخنة التابعة لمحافظة السويس للدخول فى معسكر مغلق ضمن برنامج اعداد الفريق لاستئناف مشواره المحلى والذى يستهله بمواجهة مرتقبة أمام الأهلى فى قمة الأسبوع الثانى عشر المؤجل والمقرر لها يوم 10 مارس الجاري.

يذكر أن الجهاز الفنى للإسماعيلي بقيادة البوسنى دراجان يوفيتش أعلن عن قائمة الدراويش لمواجهة الأهلي التى جاءت على النحو التالي  وهم :

حراسة المرمى : محمد فوزى – محمد مجدى – كمال السيد

خط الدفاع : محمد هاشم – محمد عمار – محمد بيومى – نادر رمضان – رضوان شريفى – مروان صحراوى – كاستيلو – محمد مصيلحى – حسين السيد – مصطفى الزنارى – عمر هنيدى – عبد الله جمعة

خط الوسط : عماد حمدى – عمر الوحش – نادر رمضان – الضرف – مصطفى فارس – محمد صادق – مدحت فقوسة – احمد مدبولى – محمد حسن – زياد طارق – احمد مصطفى – عبد الرحمن مجدى 

خط الهجوم : شكرى نجيب – محمد الشامى – بينسون شيلونجو – فخر الدين بن يوسف – ارى بابل
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