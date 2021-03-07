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محافظات

محافظ كفر الشيخ يتلقى تقريرا عن نسب تنفيذ رصف الطرق في المدن والقرى ..صور

الأحد 07/مارس/2021 - 02:45 م
رصف الطرق
رصف الطرق
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محمود زيدان
شهد عدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، أعمال رصف الطريق الرئيسية والفرعية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستكمال أعمال الخطة الاستثمارية للرصف بقرى ومدن المحافظة، بالتوازي مع باقي أعمال الرصف، والإشراف على أعمال الرصف من قبل النواب المختصين، واستلام أعمال الرصف بأعلى معايير الجودة، طبقًا لأعمال الطرح والترسية.

وتلقى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تقريرًا من المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، يفيد باستكمال أعمال الرصف ووضع  طبقة الأسفلتية النهائية بطريق دسوق- سد خميس، مارًا بقرية شباس الملح، وقرية أبو مندور.

وأوضح التقرير أنه تم رصف طول 250 مترًا بعرض 6 أمتار تقريبًا في نطاق قرية شباس الملح، وتم الانتهاء من رصف بطول 2300 متر وعرض من 5.5 م إلى 6 أمتار نطاق قرية أبو مندور، وذلك ضمن خطة هيئة الطرق لإعادة تأهيل ورفع كفاءة الطرق.
 
من جانبه، أوضح أشرف على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، أنه يتم العمل علي رفع الطبقة الأسفلتية المتهالكة، ووضع طبقة السن، تمهيدًا لأعمال الرصف بطريق قزمان - شباس عمير، وذلك لتيسير حركة المرور للمارة والسيارات.

ووجه محافظ كفرالشيخ، نواب رؤساء المدن بالإشراف على أعمال الرصف، واستلام أعمال الرصف بأعلى معايير الجودة، مؤكدًا على رؤساء مراكز ومدن المحافظة، بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة، ومراعاة المقاييس الفنية المطلوبة.
 
وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بجميع القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق بين القرى والمراكز بنطاق المحافظة.
محافظ كفر الشيخ يتلقى تقريرا عن نسب تنفيذ رصف الطرق في المدن والقرى ..صور
محافظ كفر الشيخ يتلقى تقريرا عن نسب تنفيذ رصف الطرق في المدن والقرى ..صور
محافظ كفر الشيخ يتلقى تقريرا عن نسب تنفيذ رصف الطرق في المدن والقرى ..صور
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