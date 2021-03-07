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منوعات

تعامل بذكاء.. طفل مصري يحبط محاولة اختطافه في دولة عربية

الأحد 07/مارس/2021 - 03:13 م
صدى البلد
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مريم صليب
تمكن طفل مصري بالكويت، من إحباط محاولة خطف في وضح النهار بأحد الشوارع، بعد أن هاجمه ملثمون في سيارة سوداء وحاولوا خطفه بسرعة قبل أن يلاحظه أحد. 

وحسب ما نشرت صحيفة "الرأي" الكويتية، فإن الطفل المصري المقيم بالكويت البالغ من العمر 11 عاما، تعرض لمحاولة خطف فاشلة بعد الإفلات من شخص ملثم حاول خطفه. 

والتقط الطفل أرقام السيارة التي كان يستقلها ذلك الملثم، عقب فراره من الشارع بعد محاولته خطف الطفل وقام بإبلاغ أسرته للقيام بمحضر في قسم الشرطة. 

وتمكن الصبي بذكاء من حفظ الأرقام الخاصة بالسيارة  وتسجيلها، وتقوم النيابة حاليا بالتحريات اللازمة ومتابعة كاميرات المراقبة للوصول إلى السيارة والقبض على ذلك الملثم. 

جدير بالذكر أن الكويت أعلنت الحظر الجزئي في البلاد لمدة 12 ساعة يوميا بسبب تداعيات فيروس كورونا وللحد من انتشاره حرصا على صحة المواطنين. 
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