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أخبار العالم

العربية: رسالة مهمة من مصر إلى المبعوث الأممي لدى ليبيا

الأحد 07/مارس/2021 - 02:42 م
رسالة مهمة من مصر
رسالة مهمة من مصر إلى المبعوث الأممي لدى ليبيا
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قسم الخارجي
كشفت مصادر خاصة لشبكة "العربية"، عن إبلاغ مصر رسالة إلى المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، تتعلق بضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

ونقلت "العربية" عن المصادر تأكيدها على تمسك مصر بضرورة عدم وجود قواعد عسكرية أجنبية في ليبيا، وأهمية وضع جدول زمني لخروج الميليشيات المسلحة.

وأضافت المصادر أن القاهرة تجدد دعمها للحكومة الليبية الجديدة، بينما تتحفظ على وجود قوات أجنبية بليبيا مع بدء عمل الحكومة الجديدة.
 
في وقت سابق، ذكرت فضائية "العربية - الحدث"، عبر حسابها المختص بالشأن الليبى على "فيسبوك"، أن المبعوث الأممى إلى ليبيا،  سيزور القاهرة الأحد، وسيلتقى خلال زيارته وزير الخارجية سامح شكرى.

جدير بالذكر أنه، في منتصف يناير الماضي، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة تعيين يان كوبيش مبعوثا خاصا له إلى ليبيا ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة هناك. 
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