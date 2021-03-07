بعد تقسيمها.. كنائس المنيا تحتفل بتجليس 3 أساقفة

احتفلت عدد من الكنائس القبطية الأرثوذكسية، بمركزي المنيا ، وأبوقرقاص، اليوم الأ حد، بتجليس 3 أساقفة، بعد تقسيم مطرانية المنيا لـ3 إيبارشيات، إذ قُرعت أجراس الكنائس، عقب الانتهاء من القداس الإلهي، وهو الأمر غير المعتاد، والذي أثار دهشة الكثيرين، حيث تقرع الأجراس فقط، قبل القداس، وليس بعد انتهاؤه.





وقد جاء الاحتفال بالتزامن مع طقس رسامة ووضع اليد، على الأساقفة الجدد الذين يرسمهم البابا تواضروس الثاني، بمشاركة أعضاء المجمع المقدس، بكاتدرائية ميلاد المسيح، بالعاصمة الإدارية بالقاهرة، وذلك تعبيرا عن فرحة الكنائس برسامة أساقفتها الجدد، بعد تقسيم إيبارشية المنيا، وأبو قرقاص، لثلاث ايبارشيات.





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وترأس قداسة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء أمس، صلوات تجليس 3 أساقفة تقرر إسناد إدارة إيبارشية المنيا وأبوقرقاص لهم، بعد قراره بتقسيم الإيبارشية الكبيرة لثلاثة إيبارشيات هي إيبارشية أبوقرقاص، إيبارشية لشرق النيل بمركز المنيا، وإيبارشية للمنيا وتوابعها.





وجري تجليس القمص ثاؤفيلس المحرقي لإيبارشية مركز أبوقرقاص، بعد رسامته أسقفا، والقمص سيرابيون السرياني لرئاسة إيبارشية شرق المنيا، عقب رسامته أسقفا أيضًا، بجانب تجليس الأنبا مكاريوس الأسقف العام، أسقفا لإيبارشية المنيا وتوابعها، وهي الإيبارشية الأم التي انفصلت عنها الإيبارشيتان الوليدتان.





والأنبا مكاريوس، كان يرأس تلك الكنائس بعد وفاة الأنبا أرسانيوس، مطران المنيا وأبوقرقاص في عام 2018.



