تصرفاتها غريبة.. خادم الملكة إليزابيث يفشي أسرارا عن الأميرة ديانا

على نقيض المحبة التي لاقتها الأميرة ديانا أينما ذهبت والمكانة التي احتلتها في قلوب الملايين، ادعى السكرتير الخاص السابق للملكة اليزابيث الثانية أن الأميرة ديانا كانت غريبة بعض الشيء خلال فترة وجودها في قصر كنسينجتون.





تزوجت أميرة ويلز من الأمير تشارلز عام 1981، لتصبح فردا في العائلة المالكة، وخلال الزيجة أنجبا الثنائي الأمير وليام والأمير هاري، وانفصلت الأميرة ديانا فيما بعد عن زوجها الأمير تشارلز عام 1996.





ويستذكر السير "ويليام هيسلتين" منصب السكرتير الخاص للملكة من عام 1986 إلى عام 1990، في مقابلة مع The Royals in Australia، تجربته في العمل مع ديانا والملكة اليزابيث الثانية، قائلًا: "كان من الواضح أن الزواج جاء تحت الضغط".





وأضاف: "كلما سألتها كيف حالك؟ "كانت تجيب أن الأمر صعب، ولكنني سأستمر في ذلك"، وقال السير ويليام إنه كثيرًا ما نصح الأميرة الراحلة بالذهاب إلى الملكة بشأن أي مشاكل.





وأشار: "بحلول الوقت الذي كنت أغادر فيه، كانت ديانا تبدو غريبة الأطوار والملكة حرجة بعض الشيء"، وقد عمل السير ويليام عن كثب مع آل وندسور خلال فترة عمله كسكرتير خاص ويقال إنه شكل علاقة قوية مع الأميرة ديانا.





ويحكي: "كانت تعتذر وتذهب إلى الفراش، وهذا شكل سيئ، لأنها تذهب إلى الفراش قبل الملكة".



