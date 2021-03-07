لإنشاء 7800 شقة.. الشرقية تعقد بروتوكول تعاون لتنفيذ المشروع القومي للتطوير العمراني.. اعرف التفاصيل

وقع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ومدير سلاح المهندسين العسكريين بروتوكول تعاون مشترك للانطلاق في تنفيذ المشروع القومي للتطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبري والذي من المقرر تنفيذه في مدينة الزقازيق بمنطقة الـ 83 فدانًا بقرية كفر الحمام وأرض المدرسة الثانوية بمنطقة الحريري لإنشاء 7800 وحدة سكنية مزوّدة بكافة الخدمات الأساسية وذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبدالعزيز نائبي المحافظ وسعد الفروماي، السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والمستشار العسكري للمحافظة وممثلي الجهات والهيئات والشركات المشاركة في تنفيذ المشروع (الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي – شركة مياه الشرب والصرف الصحي – مديرية الطرق – شركة الكهرباء – شركة الغاز).





وعقب توقيع البروتوكول قام المهندس التنفيذي بسلاح المهندسين العسكريين والمسئول عن تنفيذ المشروع بمحافظة الشرقية بتقديم عرض تفصيلي عن مراحل التنفيذ والمخطط التفصيلي لما سيضمه المشروع من وحدات سكنية وخدمات حيث من المقرر أن يتكون المشروع المنفذ بكفر الحمام علي مساحة 83 فدانًا من الآتى :





75 عمارة للإسكان الاجتماعي تضم حوالي 6000 وحدة سكنية مزودة بطرق وجراجات ومصاعد كهربائية وسلم رئيسى وسلم هروب لكل عمارة لاستيعاب 30000 الف نسمة حيث تتكون كل وحدة من أرضي و9 طوابق بمعدل 8 وحدات بالدور وتصل مساحة الوحدة الي 90 م2 ، كما تبلغ الكثافة السكانية بالمنطقة 289 شخصاً / للفدان .





وأضاف المهندس التنفيذي بسلاح المهندسين العسكريين ان المنطقة ستضم مسجدين لاستيعاب 1500 مصلٍ مقامين علي مساحة 1650 م و 3 مجمع محلات تجارية باجمالي 48 محلاً علي مساحة 620 م2 و 3 حضانات ومخبزين.





وعلى الجانب الآخر أضاف المهندس التنفيذي بسلاح المهندسين العسكريين أن المشروع المنفذ بمنطقة الحريري علي أرض المدرسة الثانوية والمقام علي مساحة 20 فدانًا لإقامة مشروع اسكان متوسط بواقع 50 عمارة سيضم حوالي 1800 وحدة سكنية بمساحة 125 م2 لكل وحدة مزودين بمصاعد كهربائية وسلم رئيسي وسلم هروب لكل عمارة ويتكون نموذج العماره من أرضي و8 أدوار مكررة بمعدل 4 وحدات بالدور لاستيعاب 7200 نسمة بواقع 360 شخصًا / فدان.





على أن يتم إنشاء مسجد لاستيعاب 1000 مُصلٍ بمساحة 1140 م2 ومخبز و2 مجمع محلات تجارية باجمالي 32 محل وبمساحة كلية 670م2 و حضانة .





وأشار المهندس التنفيذي بسلاح المهندسين العسكريين أن كلا من المشروعين بارض كفر الحمام ومنطقة الحريري سيتم تزويدهم بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي والتليفونات وجميع خدمات البنية التحتية اللازمة لتوفير الحياة الكريمة واللائقة للمواطنين.





وعقب العرض أشاد المحافظ بالدور الذي تقوم به الدولة لتطوير الحياة للمواطنين وتوفير كافة سبل الراحة والأمان حتي يشعر المواطن بحجم المجهود المبذول من الدولة لبناء مصر الجديدة التي طالما حلم بها المصريون في السنوات الماضية، مؤكدًا أن الدولة تبذل قصاري جهدها لتغيير وجه الحياة وتوفير كافة الخدمات التي عاني المواطنون من نقصها لسنوات طويلة.





كما حرص الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على تقديم درع المحافظة لمدير سلاح المهندسين العسكريين تقديرًا للجهد المبذول في تنفيذ المشروع وتفانيهم في إخراجه بالشكل الأمثل .