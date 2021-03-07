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فن

شاهد.. طارق صبري من كواليس مسلسل «الاختيار2»

الأحد 07/مارس/2021 - 03:30 م
طارق صبري
طارق صبري
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خالد صواف
نشر الفنان طارق صبري على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور "انستجرام" صورة له من كواليس مسلسل "الاختيار ٢" والذي سيذاع في رمضان المقبل.

وكتب طارق على الصورة "الاختيار ٢" رمضان ٢٠٢١ .

ويجسد طارق صبرى ضمن أحداث مسلسل "الاختيار2" شخصية ظابط شرطة، ويواصل هذه الأيام تصوير أحداث دوره بالعمل.

ويتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال الأمن  الذين يضحون بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، ويتناول قصص حياة شهداء من وزارة الداخلية منذ الفترة 2013 وحتى 2020.

والمسلسل من سيناريو وحوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، ويشارك فى البطولة كل من النجم كريم عبدالعزيز ومكى وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد، وعدد كبير من الفنانين.
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