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تعليم

ورشة عمل بجامعة جنوب الوادي تناقش حملة تسويقية للمنتجات الحرفية والتراثية بقنا

الأحد 07/مارس/2021 - 03:43 م
ورشة العمل
ورشة العمل
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يوسف رجب

نظمت جامعة جنوب الوادي، ورشة عمل، لصياغة حملة تسويقية للمنتجات الحرفية والتراثية بمحافظة قنا، وبمشاركة ممثلي محافظة قنا ووزارة التضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وممثلي الجمعيات الأهلية.


جاء ذلك بقاعة بمركز التطوير الوظيفي بالجامعة، بحضور الدكتور عصام الدين عبد الهادي، عميد كلية الزراعة ووكلاء الكليات ولفيف من أعضاء هيئة التدريس من مختلف كليات الجامعة.


وقال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، إن هناك اهتمامًا كبيرًا من الدولة بمشروعات البنية التحتية في مختلف ربوع مصر واهتمامًا ببناء الإنسان المصري وتطوير قدراته، والعمل على توفير فرص عمل من خلال ثقافة العمل الحر وتعمل الجامعة على تقديم الدعم الفني للعديد من المشروعات وتقدم خدماتها المتنوعة للمجتمع من خلال قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمستشفيات الجامعية.


وأكد الدكتور أحمد كمال ، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الهدف من هذه الورشة يتضمن ثلاث محاور وهي وضع معايير لمنتجات حرفية وتراثية تتناسب و التسويق العالمي و ثانيًا خلق تكتلات صناعية وحرفية لدعم البيئة التي تقوم عليها تلك الحرف وثالثا خلق فرص عمل جديدة بدعم من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.


وأشار الدكتور محمد عمران، مدير مركز التطوير الوظيفي بالجامعة، إلي أنه تم توفير عدد كبير من فرص العمل للشباب من متدربي مركز التطوير الوظيفي بالجامعة، لافتًا إلى أن هذه الورشة تستهدف تشجيع العمل الحر و اكتشاف معوقات التسويق.


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ورشة عمل بجامعة جنوب الوادي تناقش حملة تسويقية للمنتجات الحرفية والتراثية بقنا
ورشة عمل بجامعة جنوب الوادي تناقش حملة تسويقية للمنتجات الحرفية والتراثية بقنا
ورشة عمل بجامعة جنوب الوادي تناقش حملة تسويقية للمنتجات الحرفية والتراثية بقنا
ورشة عمل بجامعة جنوب الوادي تناقش حملة تسويقية للمنتجات الحرفية والتراثية بقنا
ورشة عمل بجامعة جنوب الوادي تناقش حملة تسويقية للمنتجات الحرفية والتراثية بقنا
ورشة عمل بجامعة جنوب الوادي تناقش حملة تسويقية للمنتجات الحرفية والتراثية بقنا
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