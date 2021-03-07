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حوادث

إفتتاح بعض السجلات وتمديد ساعات العمل فى بعض مكاتب الأحوال المدنية

الأحد 07/مارس/2021 - 03:53 م
مكاتب الاحوال المدنية
مكاتب الاحوال المدنية
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مصطفى الرماح
قررت وزارة الداخلية إفتتاح وتمديد العمل ببعض السجلات ، فضلا عن تطوير بعض الخدمات إعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 8/3/2021 وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللوا محمود توفيق وزير الداخلبة الهادفة بأحد أهم محاورها إلى الإرتقاء بمستوى الآداء الأمنى وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير، والتيسير على المواطنين حال ترددهم على المواقع الشرطيةوإستكمالًا لما تم إنجازه خلال الفترة السابقة

لى النحو التالى :

تمديد العمل ببعض السجلات كمرحلة رابعة حتى الساعة التاسعة مساءً .. وذلك على النحو التالى :-
سجل مدنى مدينة نصر أول (بمحافظة القاهرة) .
سجل مدنى مركز البدرشين (بمحافظة الجيزة) .
سجل مدنى كامب شيزار (بمحافظة الإسكندرية) .
مركز نموذجى دسوق (بمحافظة كفرالشيخ) .
مركز إصدار الدقهلية (بمحافظة الدقهلية) .

تم مد العمل بقسم الترجمة بديوان عام القطاع حتى الساعة 9 مساءً لإصدار مصدرات القطاع ( الميلاد ، الوفاة ، الزواج ، الطلاق ، قيد فردى ) وإضافة خدمة ترجمة مصدر القيد العائلى وعدد 2 لغة ( هولندية ، تشيكية ) ليصبح إجمالى عدد لغات المصدرات المميكنة المترجمة ثلاثة عشر لغة ( إنجليزى ، فرنسى ، أسبانى ، إيطالى ، ألمانى ، صينى ، يابانى ، برتغالى ، روسى ، أوكرانى ، تركى ، هولندية ، تشيكية ) .

كما تم تفعيل خدمة المصدرات المميكنة المترجمة بالمواقع التالية :
مول مكسيم بالقاهرة الجديدة (بمحافظة القاهرة) .
مول سيتى سنتر المعادى (بمحافظة القاهرة) .
مول العرب بمدينة السادس من أكتوبر (بمحافظة الجيزة) .
مول العرب بمدينة طنطا (بمحافظة الغربية) .
مقر إدارة شرطة الأحوال المدنية بمدينة بورسعيد .

إفتتاح مركز معلومات محافظة مرسى مطروح لإدخال واقعات ( الميلاد ، الوفاة ، الزواج ، الطلاق ) لأهالى المحافظة بقاعدة بيانات الرقم القومى فصلًا عن مركز معلومات الإسكندرية والذى كان يتولى تلك الأعمال توفيرًا للوقت والجهد .

وهكذا تستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجى.
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