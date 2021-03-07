قبلة على الخد.. مصطفى كامل مع ابنته نور في أحدث ظهور .. شاهد

شارك الفنان مصطفي كامل، جمهوره، أحدث ظهور له بصحبة ابنته "نور" وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر "مصطفي كامل" في الصورة بصحبة ابنته نور وعلق "حبيبتي و بنتي نور مصطفى كامل❤️👨‍👧، ونالت الصورة إعجاب متابعيه.



وطرح المطرب مصطفى كامل مؤخرا أغنية "جريت بينا" سادس أغانى ألبومه الجديد "أنا نسيتك"، على موقع يوتيوب.

الأغنية من كلماته وألحانه، وتوزيع باسم منير، وتقول كلماتها: "بنقلب فى اللى فات..فى كتاب الذكريـات بنلاقى سنين.. مرت كما الغنوه معانيها كانت حلوة باحبابنا وأصحابنا.. والله ماتتعوض والله وسنين عشناها.







