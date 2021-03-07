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الصحة العالمية تطالب الشركات بالتنازل عن براءات اختراع لقاحات كورونا.. تفاصيل

الأحد 07/مارس/2021 - 04:48 م
منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
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ندى عبد العزيز
طالبت منظمة الصحة العالمية جميع الشركات المصنعة للقاحات كوفيد-١٩ بالتنازل عن براءات اختراع اللقاحات للدول الفقيرة للمساعدة فى القضاء على فيروس كورونا فى أسرع وقت ممكن، وفقًا لقناة فرانس ٢٤.


وقال تيدروس أدهانوم" مدير عام منظمة الصحة العالمية، إن تعليق حقوق براءات اختراع اللقاحات واحدة من أهم أولويات المنظمة الرئيسية، فى إطار سعيها لزيادة طموح برنامج "كوفاكس" لمساعدة جميع الدول فى القضاء على جائحة كوفيد-19.


وتابع مدير عام الصحة العالمية، إنه يمكن للعديد من البلدان التى لديها القدرة على تصنيع اللقاحات أن تبدأ فى إنتاج اللقاحات الخاصة بها، عن طريق التنازل عن حقوق الملكية الفكرية وفقًا  لاتفاقية "تريبس" مضيفا انها استثناءات موجوده بالفعل وتستخدم فى حالات الطوارئ.
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