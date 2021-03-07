فى اللحظات الأخيرة.. إنقاذ ربة منزل من الموت دهسا أسفل عجلات قطار بـ قنا

تمكن سائق قطار من إنقاذ ربة منزل، ألقت بنفسها علي شريط السكة الحديد بالقرب من مركز أبوتشت شمال قنا.





تلقي اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، يفيد إنقاذ منال.م ٣٠ عامًا ربة منزل، ألقت بنفسها أمام قطار 983 أسوان - القاهرة و تمكن السائق من إيقاف القطار قبل دهسها تحت عجلاته.





تبين من التحريات الأولية لمباحث أبوتشت، أن ربة المنزل حاولت الانتحار بتناول مبيد حشري للتخلص من حياتها، إلا أنها فشلت.





فيما تمكن عدد من الأهالي المتواجدين بالقرب من شريط السكة الحديد، من حمل ربة المنزل بعيدًا عن القطار.





تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





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