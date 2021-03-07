لمروره بحالة نفسية.. شاب ينهي حياته برصاصة قاتلة في الرأس بقنا

أنهى شاب حياته بإطلاق رصاصة قاتلة على رأسه، بعد مروره بحالة نفسية سيئة بقنا.





تلقي اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص، يفيد مصرع موسي عبدالعظيم أحمد ١٦ عامًا، مقيم بمنطقة العجالين، بطلق ناري في الرأس.





تبين من التحريات الأولية لمباحث قوص، عن الشاب يمر بحالة نفسية سيئة دفعته لإنهاء حياته.







من جانبه دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.







تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





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