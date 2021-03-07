فرجينيا هاني تمثل مصر فى مسابقة ملكة جمال العالم 27 مارس.. صور





تشارك المصرية فرجينيا هاني، في مسابقة ملكة جمال العالم المقرر انطلاقها من ١٤-٢٧ مارس الجاري في تايلاند، وبعد انتهاء فترة الحجر الصحي، وفاعليات بداية المسابقة،

وتدخل ممثلة مصر في منافسة شرسة مع 60 مشتركة أخرى من 60 دولة.

واستطاعت فرجينيا الوصول إلى مراكز متقدمة للغاية خلال تصفيات مسابقة Miss egyptإلى أن حققت لقب المسابقة، حيث توجت كملكة جمال مصر عالمياMiss egypt grand international و خاضت عدة تصفيات 350 متسابقه حتى وقع الاختيار على ٢٠ متنافسة وسط تنافس قوي استمر لمدة شهرين.





وخلال مشوار التتويج بملكة جمال مصر، كان لزاما عليها تحقيق نتائج مميزة في 3 مسابقات مختلفة يتم تقييم نتائج جميع المشاركين في المسابقات الثلاثة ليتم اختيار ملكة جمال مصر،

و نجحت فيرجينيا في الفوز بمسابقة "miss elegant" محققة المركز الأول، والمركز الثاني بمسابقة "Miss talent"، والدخول ضمن أفضل 5 متنافسات بمسابقة، "Miss fitness".





وحرصت فرجينيا منذ صغرها على التوجه الى برامج التبادل الثقافى للطلاب exchange"، حيث كانت تحب دائما ان تمثل مصر في المانيا وتتحدث عن العادات والتقاليد المصرية هناك، وتصحح لهم أي مفاهيم مغلوطة، ما كان يمنحها حافزا إضافيا لمواصلة مشوارها، وتحقيق حلمها في تمثيل الفتاة المصرية.



