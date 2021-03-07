إجراء جديد من السعودية لضمان كفاءة العمالة بالمملكة

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، برنامج "الفحص المهني" بالتعاون مع وزارة الخارجية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الذي يهدف إلى ضمان كفاءة العمالة المهنية في سوق العمل السعودي.





وقالت الوزارة في بيان إن البرنامج يسعى للارتقاء بجودة عمل الأيدي المهنية العاملة في سوق العمل السعودي، ورفع مستوى الخدمات المهنية المقدمة وتعزيز الإنتاجية، وإيقاف تدفق العمالة المهنية غير المؤهلة لسوق العمل في المملكة.





ويعمل برنامج "الفحص المهني" في مسارين، المسار الأول يهدف لفحص العمالة المهنية بدولهم قبل وصولهم الى المملكة بالتعاون مع مراكز فحص دولية، بينما يهدف المسار الثاني لفحص العمالة المهنية المتواجدة حاليًا في المملكة بالتعاون مع مراكز فحص محلية معتمدة، بحسب البيان.





ودعت الوزارة جميع المنشآت إلى البدء بفحص العمالة المهنية المتواجدة داخل المملكة، حيث سيتم الإلزام بشكل تدريجي حسب حجم المنشأة ابتداءً من شهر يوليو 2021.





وأوضح البيان أنه بالنسبة للمسار الخارجي، فسيتم ربط تأشيرة العمل للمهن المستهدفة باجتياز العامل للفحص المهني بدولته وبشكل تدريجي وفقًا لخطة تفعيل بالاتفاق مع وزارة الخارجية والدول المرسلة للعمالة إلى المملكة.





ويستهدف البرنامج الذي سيساهم في تطوير مهارات القوى العاملة وفق مقاييس عالمية لتلبية احتياجات سوق العمل السعودي، أكثر من ألف مهنة حرفية تخصصية تندرج تحت 23 عائلة مهنة حسب التصنيف المهني السعودي.





يذكر أن برنامج "الفحص المهني" هو أحد برامج منظومة "الاعتماد المهني" التي تسعى لتنظيم سوق العمل والارتقاء بجودة العمالة في المملكة، وحثت الوزارة جميع المنشآت الراغبة في إجراء الفحص المهني لعمالتها خلال الفترة الاختيارية ابتداءً من يوم غد الاثنين، على زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج.



