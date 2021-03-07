الملكة إليزابيث في ورطة.. الأمير هاري يفتح النار على العائلة الملكية | شاهد

في لقاء مدته ساعتان كاملتان ، يتحدث اليوم الأمير هاري و زوجته ميجان ميركل ، في لقائهما مع الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري، في اللقاء الذي ينتظره الجميع ، بعد الإعلان عن مقتطفات من اللقاء خلال الأيام الماضية ، والتي حملت تصريحات جريئة وقوية من هاري وميجان تجاه العائلة الملكية البريطانية بعد خروجهما منها بشكل نهائي .
أجرت أوبرا وينفري لقاءً مع الأمير وهاري وميجان ميركل منذ ما يقرب من أسبوع، ونشرت وسائل الإعلام مقتطفات منه لتشويق محبي هاري وميجان لمتابعة اللقاء الكامل الذي سيذاع اليوم على شبكة CSB الأمريكية .
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يبدو أن اللقاء يحمل الكثير من المعلومات الجديدة التي سيكشف عنها الثنائي هاري وميجان، منذ زواجهما وبدء حياة ميجان بين أروقة القصر الملكي وحتى قرارهما بالخروج من العائلة الملكية .
بحسب ما نشره موقع SKY NEWS ، فإن لقاء هاري وميجان مع أوبرا وينفري سيكون الأكثر إثارة خلال هذا العام وربما خلال عقد كامل، وذكرت "سكاي نيوز" أن المقابلة تمت في منزل قريب من منزل الزوجين في مدينة سانتا بابرا في كاليفورنيا.
سيتيح اللقاء الفرصة لـ ميجان ميركل الحامل بطفلها الثاني ، الحديث عن الفترة التي قضتها في القصر الملكي بعد زواجها من الأمير هاري، كما سيروي الثنائي كواليس التنحي من منصبيهما الملكي وقرار خروجهما من القصر وانتقالهما للعيش في الولايات المتحدة الأمريكية .