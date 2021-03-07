الملكة إليزابيث في ورطة.. الأمير هاري يفتح النار على العائلة الملكية | شاهد

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بحسب ما نشره موقع SKY NEWS ، فإن لقاء هاري وميجان مع أوبرا وينفري سيكون الأكثر إثارة خلال هذا العام وربما خلال عقد كامل، وذكرت "سكاي نيوز" أن المقابلة تمت في منزل قريب من منزل الزوجين في مدينة سانتا بابرا في كاليفورنيا.





سيتيح اللقاء الفرصة لـ ميجان ميركل الحامل بطفلها الثاني ، الحديث عن الفترة التي قضتها في القصر الملكي بعد زواجها من الأمير هاري، كما سيروي الثنائي كواليس التنحي من منصبيهما الملكي وقرار خروجهما من القصر وانتقالهما للعيش في الولايات المتحدة الأمريكية .