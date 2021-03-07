ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

خاص .. جمال سليمان في المريوطية من أجل الطاووس

الأحد 07/مارس/2021 - 08:08 م
جمال سليمان
جمال سليمان
Advertisements
آيه عاطف
يواصل الفنان جمال سليمان، تصوير مشاهد مسلسله "الطاووس"، بصحبة فريق العمل.

وعلم "صدى البلد" أن فريق عمل المسلسل إنتهوا من تصوير عدد من المشاهد في منطقة جاردن سيتي، ومن ثم إنتقلوا إلى المعادي، ويستعدوا للتصوير حالياً في المروطية ومن ثم سيقومون بالسفر خارج القاهرة في عدد من المدن الساحلية.

"الطاووس" بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم ، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد، الي جانب مجموعة من الشباب الصاعد وهم يوسف الأسدي ريم المصرى وشيريهان الشاذلى ومينا نبيل و وجورج أشرف.

مسلسل "الطاووس" سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أغنية عمرو دياب «يا دلعو» خامس أغنيات ألبوم «يا أنا يا لأ».. فيديو

"يا دلعوا" أغنية جديدة يشاركها تركي آل شيخ لمتابعيه من كلماته

كلمات أيمن بهجت قمر.. عمرو دياب يطرح «طبل» سادس أغنيات ألبومه الجديد «يا أنا يا لأ»

بعد طرح أغنية "طبل".. عمرو دياب تريند على تويتر

عمرو دياب يطرح أغنية "يا أنا يا لأ"

مصطفى حجاج: اتعلمت من عمرو دياب حاجات كتير في 5 دقائق

ترشيحاتنا

أرقام كارثية تطارد ليفربول بعد السقوط المدوي أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

مصلحة الضرائب العقارية: المواطن يعفى من الضريبة في هذه الحالة ..فيديو

صديقة كريستيانو رونالدو تخطف الأنظار في أحدث إطلالة على متن يخت

اجتماع هام في الزمالك لحسم بعض التغييرات ومناقشة بديل باتشيكو

ابن رجل أعمال.. من هو خطيب ابنه أصالة؟.. صور

الضرائب: 126 جنيها ضريبة عقارية في حالة امتلاك وحدة ثانية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابتها بـ كورونا.. أجرأ إطلالات غادة عادل تبرز أنوثتها

الملكة إليزابيث في ورطة.. الأمير هاري يفتح النار على العائلة الملكية | شاهد

فرجينيا هاني تمثل مصر فى مسابقة ملكة جمال العالم 27 مارس.. صور