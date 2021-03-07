خاص .. جمال سليمان في المريوطية من أجل الطاووس





وعلم "صدى البلد" أن فريق عمل المسلسل إنتهوا من تصوير عدد من المشاهد في منطقة جاردن سيتي، ومن ثم إنتقلوا إلى المعادي، ويستعدوا للتصوير حالياً في المروطية ومن ثم سيقومون بالسفر خارج القاهرة في عدد من المدن الساحلية.





"الطاووس" بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم ، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد، الي جانب مجموعة من الشباب الصاعد وهم يوسف الأسدي ريم المصرى وشيريهان الشاذلى ومينا نبيل و وجورج أشرف.

مسلسل "الطاووس" سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.



