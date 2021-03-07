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رياضة

مباراة الأهلي والإسماعيلي.. إسكندرية برج العرب رايح جاي

الأحد 07/مارس/2021 - 07:59 م
صدى البلد
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يسرى غازى
اسكندرية برج العرب رايح جاي .. بات شعار ملعب مباراة الأهلي والاسماعيلي المؤجلة من الجولة الثانية عشر فى الدورى الممتاز.

ويلتقى فريق الكرة الأول بالنادى الاهلي بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني نظيره الاسماعيلي يوم الاربعاء المقبل فى إطار منافسات بطولة الدوري المصري.

مسؤولو قلعة الدراويش أبدوا رغبة قوية فى خوض اللقاء على ملعب الإسكندرية وارسلوا طلبا إلى الجبلاية مشفوعا بكافة الأسباب.

وشهدت الساعات الماضية تعديلا لملعب المباراة من الإسكندرية والعودة مجددا إلى برج العرب.

صدى البلد يرصد أزمة تعديل ملعب لقاء المارد الأحمر وقال ة الدراويش فى المسابقة المحلية.

طلب رسمي من الاسماعيلي 
أرسل النادى الاسماعيلي طلبا لاتحاد الكرة يطلب فيه نقل مباراة الفريق أمام نظيره الأهلى المقرر إقامتها 10  مارس القادم الى ملعب حرس الحدود المكس بدلآ من ملعب برج العرب وذلك بناء على رغبة الجهاز الفني للفريق بقيادة البوسنى دراجان يوفيتش.

اسباب الدراويش
كشف علاء وحيد، المتحدث الرسمي لنادي الإسماعيلي، عن أسباب طلب النادي نقل مباراته أمام الأهلي من ملعب برج العرب إلى المكس بالإسكندرية، بعد إرساله خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة، أمس الأربعاء، من أجل ذلك، مشيرا إلى أن النادي يحترم قرار الجهات الأمنية سواء بنقل المباراة من عدمه، خلال الفترة المقبلة.

وقال وحيد في تصريحاته التليفزيونية : طلب نقل مباراة الأهلي والإسماعيلي جاء بقرار من المدير الفني للفريق، الذي طلب من إدارة النادي نقل المباراة إلى ملعب المكس بدلا من ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وأضاف المتحدث الرسمي: نحترم بالتأكيد قرار الأمن، كانت لدينا الرغبة منذ بداية الموسم أن تقام مباراة الأهلي والإسماعيلي في الإسماعيلية، وأن نلعب مبارتنا معهم في ستاد الأهلي والسلام بشكل طبيعي، لكن هذا الطلب قوبل بالرفض خلال الفترة الماضية.

الجبلاية لا تمانع
منح المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة النادي الإسماعيلى حرية نقل المباراة لأي ملعب كونها مباراة الدراويش، بشرط الحصول على الموافقات الأمنية الخاصة بهذه المباراة.

واستجاب مسؤلى الجبلاية لطلب المراويش بنقل المباراة إلى إستاد الإسكندرية، قبل أن يطلب الأمن عودتها لبرج العرب مرة أخرى.

العودة إلى برج العرب 
قررت إدارة المسابقات فى اتحاد الكرة نقل مباراة الأهلي والاسماعيلي بالدوري إلى ستاد برج العرب بدلًا من ستاد الأسكندرية.

ودخل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى فى معسكر مغلق بالعين السخنة التابعة لمحافظة السويس للدخول فى معسكر مغلق ضمن برنامج اعداد الفريق لاستئناف مشواره المحلى والذى يستهله بمواجهة مرتقبة أمام الأهلى.
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