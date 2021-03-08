سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 8-3-2021

شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارًا فى مستهل تعاملات اليوم الاثنين الموافق 8-3-2021، لليوم الرابع علي التوالي منذ الخميس الماضي؛ علي مستوى أعيرة الذهب المختلفة بمحلات الصاغة.













وسجل عيار 24 الأعلي فئة في أعيرة الذهب نحو 858 جنيها .





ووصل سعر عيار 18 العيار الوسطي بين الذهب نحو 644 جنيها .





ووصل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 501 جنيه.





وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6008 جنيهات و أوقية الذهب نحو 26.7 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 858.3 ألف جنيه





وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب