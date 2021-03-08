ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 8-3-2021

الإثنين 08/مارس/2021 - 06:43 ص
آية الجارحي
شهدت أسعار الذهب في مصر  استقرارًا فى مستهل تعاملات اليوم الاثنين الموافق 8-3-2021، لليوم الرابع علي التوالي منذ الخميس الماضي؛ علي مستوى أعيرة الذهب المختلفة بمحلات الصاغة.

وصل سعر الذهب عيار 21 الأعلي تداولًا نحو 751 جنيهًا للجرام الواحد.


وسجل عيار 24 الأعلي فئة في أعيرة الذهب نحو 858 جنيها .

ووصل سعر  عيار 18 العيار الوسطي بين الذهب نحو 644 جنيها .

ووصل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 501 جنيه.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6008 جنيهات و أوقية الذهب نحو 26.7 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 858.3 ألف جنيه

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

انخفاض 9 جنيهات فى الجرام.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد 10-1-2021

سعر الذهب اليوم 12-1-2021

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 26-2-2021

ارتفاع مفاجئ.. 4 جنيهات زيادة فى أسعار الذهب مع نهاية تعاملات اليوم

سعر الذهب اليوم الأحد 28-2-2021

استقرار أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الأحد 28 فبراير 2021

ترشيحاتنا

رضوى الشربيني عن رحيل والدتها : كانت تنتظر شهر رمضان

والد الطبيب المكرم من الرئيس يوجه رسالة مهمة للسيسي

30 سيارة ماركات عالمية لم تباع بمزاد جمرك مطار القاهرة

كذبة فتاة صغيرة أشعلت العالم .. تفاصيل مفاجأة في قضية مقتل المعلم الفرنسي

استشاري نفسي : 18% من حوادث الاعتداء على الأطفال تكون جنسية

محمد عبدالله : الأهلي سيتوج بالدوري حتى لو اتهزم من الإسماعيلي.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورد سوبر ديوتي تخضع لتحديثات موديل 2022

عمره 113 عامًا.. زوج عاشق يحول منزلاً اشتراه لزوجته إلى قصر خيالي .. صور

حملة تشويقية جديدة لـ EV6 الكهربائية 2022 من كيا