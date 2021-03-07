ليبيا.. عقيلة صالح يصل إلى سرت لرئاسة جلسة منح الثقة لحكومة الدبيبة

وصل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح مساء اليوم الأحد، إلى مدينة سرت، على متن طائرة خاصة حطت في مطار القرضابية، ليترأس يوم غد الإثنين جلسة المجلس للنظر في منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.





ونقلت شبكة "إرم نيوز" عن المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، قوله إن صالح وصل إلى مطار القرضابية في مدينة سرت بصحبة عدد من نواب المنطقة الشرقية، استعدادا للمشاركة في جلسة منح الثقة لحكومة عبدالحميد الدبيبة غدًا الإثنين.





وأشار المريمي إلى أن المستشار عقيل صالح سيترأس الجلسة المقررة غدًا في مدينة سرت والتي سيشارك فيها نواب من جميع المدن الليبية.





وبالتزامن مع توافد نواب ليبيين مساء اليوم الأحد، إلى مدينة سرت، تمهيدًا لعقد الجلسة، وصف المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش الجلسة المرتقبة بأنها "خطوة مهمة لاستعادة وحدة وشرعية المؤسسات والسلطات الليبية".



