هاتف بتصميم غريب.. صور تكشف اختراع هواوي المقبل

سجلت شركة هواوي Huawei ، براءة اختراع لهاتف ذكي غير اعتيادي، سيأتي بشاشة مزدوجة، حيث سيمتاز من ناحية التصميم بشاشة غريبة على ظهره، تحاكي تصميم هاتف شاومي المرتقب Mi 11 Ultra.









هواوي " المقبل والذي لا يعرف اسمه بعد، وأظهرت الصور المصممة حاسوبيا شاشة إضافية على ظهر الجهاز بجوار الكاميرا الخلفية. ووفقا لما ذكره موقع "gizchina"، استخدم المصمم HoiINDI، صور براءة الاختراع لإنشاء صور ثلاثية الأبعاد عالية الجودة لهاتف "" المقبل والذي لا يعرف اسمه بعد، وأظهرت الصور المصممة حاسوبيا شاشة إضافية على ظهر الجهاز بجوار الكاميرا الخلفية.

















وتوضح الصور نوتش بالشاشة الأمامية على شكل ثقب عريض مخصص للكاميرا الأمامية المزدوجة، ومع تصميم منحني على كلا الجانبين للشاشة، مع حواف صغيرة في الأعلى والأسفل.









وبالنسبة للشاشة الإضافية، يكشف التصميم أنها تقع بجوار إعدادات الكاميرا الرئيسية لهاتف هواوي المقبل، وتوضح الشركة الصينية من خلال وصف براءة الاختراع، أن هذه الشاشة الإضافية يمكنها عرض معلومات متنوعة، مثل: الوقت والتاريخ وتوقعات الطقس وطاقة البطارية وبعض إشعارات التطبيقات.









ليس هذا فقط، فمن الواضح أنه يمكن أيضًا استخدام الشاشة الإضافية كمحدد منظر، حيث ستسمح لمستخدمي الهاتف الرائد، بالتقاط صور سيلفي أفضل باستخدام الكاميرا الخلفية الي ستأتي بإعدادات رباعية ككاميرا للتصوير السيلفي.









الجدير بالذكر أن شركة هواوي ستطلق هاتفها الذكي الرائد Huawei P50، في 17 أبريل 2021، والتي ستشمل ثلاثة إصدارات جديدة هي P50 و P50 Pro و P50 Pro +، سيعمل الإصدار الأساسي بمعالج Kirin 9000، مع شاشة صغيرة بقياس 6.1 بوصة.









بينما سيحصل كل من P50 Pro و P50 Pro + ، على شاشات بقياس 6.6 بوصة، و 6.8 بوصة على التوالي، وستجلب تشكيلة الهواتف الرائدة إعدادات كاميرات متميزة وهى من أهم المزايا الرئيسية لسلسلة الهواتف الذكية.



