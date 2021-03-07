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أخبار العالم

أول رد من السعودية على استهداف ميناء رأس تنورة والمدنيين في الظهران

الأحد 07/مارس/2021 - 10:31 م
السعودية ترد على
السعودية ترد على استهداف ميناء رأس تنورة في الظهران
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قسم الخارجي
ندد مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية بمحاولة استهداف ميناء رأس تنورة والحي السكني في مدينة الظهران، مؤكدا أن مثل هذه الاعتداءات التخريبية تستهدف إمدادات البترول للعالم.

وقال المصدر إن إحدى ساحات الخزانات البترولية، في ميناء رأس تنورة، في المنطقة الشرقية، وهو من أكبر موانئ شحن البترول في العالم، تعرض، صباح اليوم، لهجوم بطائرة مسيرة دون طيار، قادمة من جهة البحر.

وتابع "لم ينتج عن محاولة الاستهداف، أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات"، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

كانت وكالة "رويترز" قد أفادت بسماع دوي انفجار في مدينة الظهران شرق المملكة العربية السعودية.

وأكدت الوكالة نقلا عن سكان بمدينة الظهران  أنه تم سماع دوي انفجار قوي، بينما لم يتم ذكر مزيد من التفاصيل حول الحادث. 

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