غرفة مخصصة للعزل .. تباعد اجتماعي وإجراءات وقائية في لجان امتحانات جامعة عين شمس

تفقد الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة لجان الامتحانات داخل كليتى التجارة والتمريض ، والذي أشاد بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، وذلك حرصا على صحة وسلامة الطلاب وجميع القائمين بأعمال الامتحانات





حيث قام بجولة تفقدية لكلية التجارة برفقة ا.د خالد قدري عميد كلية التجارة وحضور الدكتور هيام وهبه وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور جيهان رجب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة وا.د محمد شاهين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وذلك للاطمئنان على سير الامتحانات بالكلية، والتأكيد على الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، واتخاذ التدابير اللازمة

والتأكد من ارتداء الطلاب للكمامات، وقياس درجة حرارة الطلاب قبل الدخول للكلية ولجان الامتحان ومراعاة التباعد الاجتماعى داخل اللجان،





قام "تمراز" بالمرور على مقرات وقاعات الامتحانات والمعامل والغرفة المخصصة للعزل بالكلية، كما اطمأن على سير الامتحانات وانتظامها فى ظل الإعداد الجيد والدقة فى الالتزام بالضوابط والتدابير الوقائية والاحترازية، مشدداَ على توفير كافة سبل الدعم والرعاية لطلاب الجامعه





كما تفقد لجان امتحانات كليه التمريض برفقة ا.د سحر موسى سليمان عميد كليه التمريض وا.د هيام طنطاوي وكيل الكليه لشئون خدمة المجتمع والبيئة





أكد الدكتور هشام تمراز على ضرورة تعقيم قاعات الامتحانات قبل لجان الامتحانات، وكذلك بين كل لجنة امتحان وأخرى خلال اليوم، تحت إشراف مسئول السلامة والصحة المهنية بالكلية، ومراعاة الوقت المناسب للتعقيم لمغادرة الطلاب للجنة المنتهية ليتم اتخاذ إجراءات التعقيم قبل اللجنة الأخرى، مع ضرورة تهوية قاعات الامتحانات، وترك جميع الأبواب والنوافذ مفتوحة .



