النيابة الإدارية: مصر من أولى الدول الملتزمة باستقلال القضاء









وتابعت الصادق خلال حوارها مع برنامج "مساء دى ام سى"، المذاع عبر "دى ام سى"، أن الشريعة الإسلامية كانت سباقة فى إقرار حق تطبيق القضاء العادل.









وأضافت أن المواثيق الدولية أيضا تحدثت عن القضاء العادل واضعة اسسا لتطبيقه، مؤكدة أن مصر من أولى الدول الملتزمة باستقلال القضاء.









وأكدت نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن القضاة هم حصن العدالة، مؤكدة أنه كلما اتسعت رقعة الديمقراطية سنجد أن القضاء مستقل بدرجة عالية.





قالت المستشارة نجوى الصادق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، إن التطبيق العادل للقضاء حق تطلبه كل شعوب العالم وتناضل من أجله.