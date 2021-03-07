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النيابة الإدارية: مصر من أولى الدول الملتزمة باستقلال القضاء

الأحد 07/مارس/2021 - 11:24 م
المستشارة نجوى الصادق
المستشارة نجوى الصادق
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أسامة علي
قالت المستشارة نجوى الصادق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، إن التطبيق العادل للقضاء حق تطلبه كل شعوب العالم وتناضل من أجله.


وتابعت الصادق خلال حوارها مع برنامج "مساء دى ام سى"، المذاع عبر "دى ام سى"، أن الشريعة الإسلامية كانت سباقة فى إقرار حق تطبيق القضاء العادل.


وأضافت أن المواثيق الدولية أيضا تحدثت عن القضاء العادل واضعة اسسا لتطبيقه، مؤكدة أن مصر من أولى الدول الملتزمة باستقلال القضاء.


وأكدت نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن القضاة هم حصن العدالة، مؤكدة أنه كلما اتسعت رقعة الديمقراطية سنجد أن القضاء مستقل بدرجة عالية.  

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